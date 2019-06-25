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القاء ال'' حامض'' على سيارة عماد الدايمي والأخير يؤكّد عزمه على مواصلة التصدي للفاسدين

Mardi 25 Juin 2019

Mardi 25 Juin 2019
باب نات - أفاد الثلاثاء 25 جوان، النائب عماد الدايمي، بأن هناك من قام بإلقاء حامض على سيّارته وأشار إلى أن هذه الحادثة جاءت نتيجة حربه على الفساد والفاسدين.

وقال متحديا في تدوينة بصفحته على الفايسبوك "لن ترهبني اشاراتهم ورسائلهم المشفرة وتهديداتهم المباشرة .. ولن تمس من معنوياتي اشاعاتهم التي تستهدف شرفي .. وساواصل المقاومة وكل هذا لن يمس شعرة من عزمي مواصلة التصدي للفساد وفضح الفاسدين".



  
  
     
  
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BABANETTOO  (France)  |Mardi 25 Juin 2019 à 10h 09m |           
Tout le soutien à Imed Daimi



Special can 201
    18:00: Cameroun - Guinée-Bissau
    21:00: Ghana - Bénin
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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