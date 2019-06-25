القاء ال'' حامض'' على سيارة عماد الدايمي والأخير يؤكّد عزمه على مواصلة التصدي للفاسدين

Mardi 25 Juin 2019
باب نات - أفاد الثلاثاء 25 جوان، النائب عماد الدايمي، بأن هناك من قام بإلقاء حامض على سيّارته وأشار إلى أن هذه الحادثة جاءت نتيجة حربه على الفساد والفاسدين.
وقال متحديا في تدوينة بصفحته على الفايسبوك "لن ترهبني اشاراتهم ورسائلهم المشفرة وتهديداتهم المباشرة .. ولن تمس من معنوياتي اشاعاتهم التي تستهدف شرفي .. وساواصل المقاومة وكل هذا لن يمس شعرة من عزمي مواصلة التصدي للفساد وفضح الفاسدين".
وقال متحديا في تدوينة بصفحته على الفايسبوك "لن ترهبني اشاراتهم ورسائلهم المشفرة وتهديداتهم المباشرة .. ولن تمس من معنوياتي اشاعاتهم التي تستهدف شرفي .. وساواصل المقاومة وكل هذا لن يمس شعرة من عزمي مواصلة التصدي للفساد وفضح الفاسدين".
1 de 1 commentaires pour l'article 184565
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:14
|12:29
|05:00
|03:05
|
28°
|32°
|% 54
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|32°-24
|33°-24
|33°-24
|34°-24
|36°-24
Follow @babnet_Tunisie
(136 006) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 96 268) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 328) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 817) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 600) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 64 483) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 55 524) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 53 829) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 49 698) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 615) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 45 186) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 331) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 861) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 39 663) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 38 037) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 38 009) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 37 107) نوفل الورتاني ، المتميّز الذي ننتظ
( 36 605) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
( 35 529) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 566) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
Par:pele70 (Switzerland )
Sur: مصر 2019 - المساكني يصبح اول لاعب تونسي يسجل في اربع نسخ للمسابقة القارية