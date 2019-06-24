محسن مرزوق يدعو الى الاقتداء بالمعارضة التركية والاصطفاف خلف مرشح واحد للانتخابات الرئاسية

Lundi 24 Juin 2019



باب نات

- كتب رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق الأحد 23 جوان تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك بيّن فيها أن انتصار ممثل المعارضة العلمانية في اسطنبول ضد منافسه من حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وراءه عدة عوامل أهمها اتحاد كافة القوى العلمانية وراءه وسحبها لمرشحيها لصالحه في معركة ديمقراطية وطنية.وأشار إلى أن أغلبية السياسيين التونسيين لن يتعظّوا من التجربة التركية بكلّ "أسف" لأنهم "يعرفون البئر حين يقعون فيه ويعرفون البئر الذي يليه حين يقعون فيه أيضا وهكذا دواليك".وكانت النتائج الأولية لاقتراع الإعادة على رئاسة بلدية إسطنبول أظهرت فوزاً عريضاً لمرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو عاد به إلى منصبه الذي مكث فيه 18 يوماً فقط، عقب الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي.وحصل إمام أوغلو بعد فرز نحو 97 في المائة من أصوات الناخبين على نحو 54 في المائة من أصوات الناخبين وصوت له نحو 4 ملايين و600 ألف ناخب، بزيادة نحو 732 ألف صوت عن الأصوات التي حصل عليها في الجولة الأولى، مقابل حصول منافسه مرشح الحزب الحاكم بن على يلدريم على 45 في المائة من الأصوات وصوت له نحو 3 ملايين و900 ألف ناخب.