عبير موسي لألفة التراس ونبيل القروي: أبعدوا عليا لا عندي مليارات نوزع فيها ولا عندي مقرونة نهزّ فيها

Vendredi 21 Juin 2019
باب نات - وجهت الأمينة العامة للحزب الدستوري عبير موسي الخميس 20 جوان دعوة مفتوحة الى رئيسة جمعية عيش تونسي ألفة التراس وصاحب قناة نسمة نبيل القروي.
وقالت عبير موسي مخاطبة التراس والقروي " أبعدوا عليا لا عندي مليارات نوزع فيها ولا عندي مقرونة نهزّ فيها "، مضيفة " لا أعرف نبيل القروي ولا ألفة التراسّ.
وتابعت عبير موسي خلال استضافتها في برنامج حواري على قناة الحوار التونسي " قانون التعديل الانتخابي لا يشملني".
يذكر أن عبير موسي قامت بحملة خارج البلاد وتحديدا في البرلمان الأوروبي ضد قانون التعديل الانتخابي مروجة أن القانون يشملها.
وقالت عبير موسي مخاطبة التراس والقروي " أبعدوا عليا لا عندي مليارات نوزع فيها ولا عندي مقرونة نهزّ فيها "، مضيفة " لا أعرف نبيل القروي ولا ألفة التراسّ.
وتابعت عبير موسي خلال استضافتها في برنامج حواري على قناة الحوار التونسي " قانون التعديل الانتخابي لا يشملني".
يذكر أن عبير موسي قامت بحملة خارج البلاد وتحديدا في البرلمان الأوروبي ضد قانون التعديل الانتخابي مروجة أن القانون يشملها.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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