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عبير موسي لألفة التراس ونبيل القروي: أبعدوا عليا لا عندي مليارات نوزع فيها ولا عندي مقرونة نهزّ فيها

Vendredi 21 Juin 2019

Vendredi 21 Juin 2019
باب نات - وجهت الأمينة العامة للحزب الدستوري عبير موسي الخميس 20 جوان دعوة مفتوحة الى رئيسة جمعية عيش تونسي ألفة التراس وصاحب قناة نسمة نبيل القروي.

وقالت عبير موسي مخاطبة التراس والقروي " أبعدوا عليا لا عندي مليارات نوزع فيها ولا عندي مقرونة نهزّ فيها "، مضيفة " لا أعرف نبيل القروي ولا ألفة التراسّ.


وتابعت عبير موسي خلال استضافتها في برنامج حواري على قناة الحوار التونسي " قانون التعديل الانتخابي لا يشملني".
يذكر أن عبير موسي قامت بحملة خارج البلاد وتحديدا في البرلمان الأوروبي ضد قانون التعديل الانتخابي مروجة أن القانون يشملها.




  
  
     
  
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