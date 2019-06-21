عبير موسي لألفة التراس ونبيل القروي: أبعدوا عليا لا عندي مليارات نوزع فيها ولا عندي مقرونة نهزّ فيها

Vendredi 21 Juin 2019



باب نات

- وجهت الأمينة العامة للحزب الدستوري عبير موسي الخميس 20 جوان دعوة مفتوحة الى رئيسة جمعية عيش تونسي ألفة التراس وصاحب قناة نسمة نبيل القروي.وقالت عبير موسي مخاطبة التراس والقروي " أبعدوا عليا لا عندي مليارات نوزع فيها ولا عندي مقرونة نهزّ فيها "، مضيفة " لا أعرف نبيل القروي ولا ألفة التراسّ.وتابعت عبير موسي خلال استضافتها في برنامج حواري على قناة الحوار التونسي " قانون التعديل الانتخابي لا يشملني".يذكر أن عبير موسي قامت بحملة خارج البلاد وتحديدا في البرلمان الأوروبي ضد قانون التعديل الانتخابي مروجة أن القانون يشملها.