صابر الوسلاتي لألفة التراس: هزّ فلوس راجلك وأمشي أشري منصب رئيس في بلاد أخرى

Mercredi 19 Juin 2019



علّق الناقد الساخر صابر الوسلاتي الأربعاء 19 جوان على تعجيل القانون الانتخابي.وقال صابر الوسلاتي في فقرته صابريار " القانون الانتخابي جاب نبيل القروي وعيش تونسي حنك الباب وعبير موسي قعدت مكبشة في البرمقلي"، مضيفا " ألفة التراس وعيش تونسي صرفوا برشة فلوس".وتابع صابر الوسلاتي مخاطبا رئيسة جمعية عيش تونسي ألفة التراس " هزّ فلوس راجلك وأمشي أشري منصب رئيس في بلاد أخرى".