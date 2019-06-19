صابر الوسلاتي لألفة التراس: هزّ فلوس راجلك وأمشي أشري منصب رئيس في بلاد أخرى

Mercredi 19 Juin 2019
علّق الناقد الساخر صابر الوسلاتي الأربعاء 19 جوان على تعجيل القانون الانتخابي.
وقال صابر الوسلاتي في فقرته صابريار " القانون الانتخابي جاب نبيل القروي وعيش تونسي حنك الباب وعبير موسي قعدت مكبشة في البرمقلي"، مضيفا " ألفة التراس وعيش تونسي صرفوا برشة فلوس".
وتابع صابر الوسلاتي مخاطبا رئيسة جمعية عيش تونسي ألفة التراس " هزّ فلوس راجلك وأمشي أشري منصب رئيس في بلاد أخرى".
وقال صابر الوسلاتي في فقرته صابريار " القانون الانتخابي جاب نبيل القروي وعيش تونسي حنك الباب وعبير موسي قعدت مكبشة في البرمقلي"، مضيفا " ألفة التراس وعيش تونسي صرفوا برشة فلوس".
وتابع صابر الوسلاتي مخاطبا رئيسة جمعية عيش تونسي ألفة التراس " هزّ فلوس راجلك وأمشي أشري منصب رئيس في بلاد أخرى".
En continu
- 13:54 نبيل بوفون ''متفاجئ''
- Hier 20:42 نبيل القروي: انتحرت المنظومة ...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:12
|12:28
|04:59
|03:03
|
32°
|30°
|% 24
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|30°-23
|39°-26
|43°-29
|35°-24
|39°-24
Follow @babnet_Tunisie
(132 928) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 90 136) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 710) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 477) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 381) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 52 789) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 50 492) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 48 403) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 217) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 43 266) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 587) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 36 592) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 36 364) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 35 298) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 625) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 236) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 34 132) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 170) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 753) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 32 741) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
Par:lechef (Tunisia )
Sur: نائبة في البرلمان: ملف الفساد في فسفاط قفصة قد السماء والبلاد اتخذت... يعطيهم هم