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صابر الوسلاتي لألفة التراس: هزّ فلوس راجلك وأمشي أشري منصب رئيس في بلاد أخرى

Mercredi 19 Juin 2019

Mercredi 19 Juin 2019
علّق الناقد الساخر صابر الوسلاتي الأربعاء 19 جوان على تعجيل القانون الانتخابي.
وقال صابر الوسلاتي في فقرته صابريار " القانون الانتخابي جاب نبيل القروي وعيش تونسي حنك الباب وعبير موسي قعدت مكبشة في البرمقلي"، مضيفا " ألفة التراس وعيش تونسي صرفوا برشة فلوس".
وتابع صابر الوسلاتي مخاطبا رئيسة جمعية عيش تونسي ألفة التراس " هزّ فلوس راجلك وأمشي أشري منصب رئيس في بلاد أخرى".





  
  
     
  
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