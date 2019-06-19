سالم الابيض: بسبب محمد مرسي ... تعرضت لحملة تشويه شرسة من صفحات قريبة من النهضة

Mercredi 19 Juin 2019
أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية سالم الابيض تعرضه ليلة البارحة الى حملة وهجمة شرسة وحملة تشويه من قبل بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قريبة من حركة النهضة بتعلة رفضه لتلاوة الفاتحة على روح الرئيس المصري السابق محمد مرسي خلال حضوره اجتماع لرؤساء الكتل امس.
واشار سالم الابيض الى انه كان من بين الداعين الي تلاوة الفاتحة , نافيا رفضه لذالك وما نشرته بعض صفحات التواصل الاجتماعي.
مورو يتعرّض إلى وعكة صحية في البرلمان
من ناحية أخرى أصيب النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو بوعكة صحية مما إستوجب استدعاء النائب بالبرلمان والطبيب بشير اللزام للتدخل، وتشخيص حالته الصحية ثم إستدعاء طاقم طبي من خارج المجلس.
ووفق اذاعة موزاييك تدهورت الحالة الصحية لمورو إثر رفعه الجلسة التي شهدت تشنجا وصل حد التلاسن بين نواب عن كتلة حركة النهضة ورئيس الكتلة الديمقراطية سالم الأبيض.
واشار سالم الابيض الى انه كان من بين الداعين الي تلاوة الفاتحة , نافيا رفضه لذالك وما نشرته بعض صفحات التواصل الاجتماعي.
مورو يتعرّض إلى وعكة صحية في البرلمان
من ناحية أخرى أصيب النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو بوعكة صحية مما إستوجب استدعاء النائب بالبرلمان والطبيب بشير اللزام للتدخل، وتشخيص حالته الصحية ثم إستدعاء طاقم طبي من خارج المجلس.
ووفق اذاعة موزاييك تدهورت الحالة الصحية لمورو إثر رفعه الجلسة التي شهدت تشنجا وصل حد التلاسن بين نواب عن كتلة حركة النهضة ورئيس الكتلة الديمقراطية سالم الأبيض.
En continu
- Hier 20:42 نبيل القروي: انتحرت المنظومة ...
- Hier 19:56 مئات التونسيين يؤدون صلاة الغائب على مرسي
- Hier 16:45 كان يجب ان يموت..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:12
|12:28
|04:59
|03:03
|
32°
|31°
|% 31
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|31°-23
|39°-26
|43°-29
|35°-24
|39°-24
Follow @babnet_Tunisie
(132 131) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 90 118) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 705) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 469) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 343) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 51 208) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 50 365) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 48 165) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 139) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 43 264) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 548) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 36 580) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 581) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 35 285) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 620) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 209) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 34 117) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 162) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 735) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 801) ابراهيم القصاص ينفي تعرضه لاعتداء
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: ملامح حول التنقيحات الجديدة لقانون الانتخابات والاستفتاء