سالم الابيض: بسبب محمد مرسي ... تعرضت لحملة تشويه شرسة من صفحات قريبة من النهضة

Mercredi 19 Juin 2019



مورو يتعرّض إلى وعكة صحية في البرلمان





أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية سالم الابيض تعرضه ليلة البارحة الى حملة وهجمة شرسة وحملة تشويه من قبل بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قريبة من حركة النهضة بتعلة رفضه لتلاوة الفاتحة على روح الرئيس المصري السابق محمد مرسي خلال حضوره اجتماع لرؤساء الكتل امس.واشار سالم الابيض الى انه كان من بين الداعين الي تلاوة الفاتحة , نافيا رفضه لذالك وما نشرته بعض صفحات التواصل الاجتماعي.من ناحية أخرى أصيب النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو بوعكة صحية مما إستوجب استدعاء النائب بالبرلمان والطبيب بشير اللزام للتدخل، وتشخيص حالته الصحية ثم إستدعاء طاقم طبي من خارج المجلس.ووفق اذاعة موزاييك تدهورت الحالة الصحية لمورو إثر رفعه الجلسة التي شهدت تشنجا وصل حد التلاسن بين نواب عن كتلة حركة النهضة ورئيس الكتلة الديمقراطية سالم الأبيض.