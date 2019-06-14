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جوهر بن مبارك: تعديل القانون الانتخابي لا يقصي احد بل يعمم المساواة

Vendredi 14 Juin 2019

Vendredi 14 Juin 2019
باب نات - قال استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في مداخلة عبر قناة التاسعة ان تعديل القانون الانتخابي لا يقصي احد بل يعمم المساواة.
واضاف جوهر بن مبارك " الجمعيات تتحصل على تمويلات من الذوات المعنوية كالشركات وغيرها كما ان ليس لديها حد للتمويل على غرار الاحزاب السياسية.
وتابع جوهر بن مبارك " من غير الممكن ان نحافظ على مبدا المساواة بين جميع المترشحين في حين ان عددا منهم يملكون جمعيات وقنوات اعلامية
وتابع بن مبارك " على هذا الاساس القانون يمنع مثلا الأشخاص أصحاب السوابق العدلية من الترشح للرئاسة



يذكر أن الحكومة قدمت تعديلات جديدة للقانون الانتخابي بالإضافة إلى التعديلات السابقة التي تهم العتبة الانتخابية والحاصل الانتخابي، تتمثل في منع كل من لم يقم بالتصريح الجبائي أو التصريح بالمكاسب والمصالح في موعده وكل من مجد الدكتاتورية وكل من استعمل العمل الجمعياتي للوصول إلى السلطة وغيره.. من الترشح للاستحقاقات الانتخابية.

  
  
     
  
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