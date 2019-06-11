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فتحي المولدي :''بعد بوه الحنين عرفنا أمو تيريزا الحنينة'' و إذاعة ديوان اف : ''القروي على خطى ولد عواطف...انا ولد تيريزا''

Mardi 11 Juin 2019

Mardi 11 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - أثار المقال الذي نشره موقع باب نات و المعنون ب "نبيل القروي : أنا الأم تيريزا في نسختها التونسية ،و سأكون رئيسا عادلا مثل لولا دا سيلفا البرازيلي " أثار ردود فعل كبيرة لدى الرأي العام حيث سخر رواد التواصل الإجتماعي من هذا التشبيه المزدوج ،
و على أمواج راديو Ifm إعتبر المحامي و كرونيكور برنامج raf mag فتحي المولدي بأن نبيل القروي قد قام بخطأ إتصالي من خلال هذا التصريح ،و قال "بعد بوه الحنين بن علي عرفنا أمو تيريزا الحنينة "

من جهتها قامت إذاعة ديوان اف ام ببث مقطع تحت عنوان "ولد تيريزا على خطى ولد العواطف " ووذلك في شكل أغنية ساخرة معارضة لأغنية ولد عواطف





  
  
     
  
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