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سنية الدهماني: الجبهة الشعبية دخلولها الشقوق وولات قعباجي

Lundi 10 Juin 2019

Lundi 10 Juin 2019
باب نات - قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلتها عبر أمواج إذاعة ان ما يحصل داخل الجبهة الشعبية امر مخيف للحياة السياسية وللانتقال الديمقراطي
وأضافت سنية الدهماني " اليساريون توحدوا تحت يافطة الجبهة الشعبية لكنهم اليوم يتصارعون من اجل الوصول الى قصر قرطاج.
وتابعت سنية الدهماني " حتى الجبهة الشعبية " دخلها الشقوق" "وولات قعباجي" رغم انها في السابق لم تحقق الكثير في الاستحقاقات الانتخابية وبقيت في " الصفر فاصل" شعبيا.




  
  
     
  
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