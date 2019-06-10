سنية الدهماني: الجبهة الشعبية دخلولها الشقوق وولات قعباجي

Lundi 10 Juin 2019



باب نات

- قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلتها عبر أمواج إذاعة ان ما يحصل داخل الجبهة الشعبية امر مخيف للحياة السياسية وللانتقال الديمقراطيوأضافت سنية الدهماني " اليساريون توحدوا تحت يافطة الجبهة الشعبية لكنهم اليوم يتصارعون من اجل الوصول الى قصر قرطاج.وتابعت سنية الدهماني " حتى الجبهة الشعبية " دخلها الشقوق" "وولات قعباجي" رغم انها في السابق لم تحقق الكثير في الاستحقاقات الانتخابية وبقيت في " الصفر فاصل" شعبيا.