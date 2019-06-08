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الطبوبي: مشروع السياسيين اقتصر على الهوية والحفاظ على الكراسي فقط

Samedi 08 Juin 2019

Samedi 08 Juin 2019
باب نات - قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي السبت 8 جوان 2019: "لا توجد اليوم رؤية مضمونة لإنقاذ تونس… والحديث لدى بعض الأطراف اقتصر على الهوية وعلى مدنية الدولة أو على الحريات". واضاف قائلا"المعركة اليوم اقتصادية واجتماعية بامتياز وعلى ان المنظمة الشغيلة في قلب هذه المعركة".

وتابع الطبوبي في كلمة ألقاها اليوم بمقر الاتحاد بمناسبة المعايدة بين الشغالين والنقابيين: "المشروع الذي يملكه السياسيين فقط هو كيفية المحافظة على الكراسي.. الجميع يشتكي اليوم.. الفلاح والمواطن والتاجر… وبعض المناطق بالعاصمة على غرار الكبارية والمروج تعيش أوضاعا اجتماعية مزرية وفقرا مدقعا تفشّى خاصة بعد الثورة".


وشدّد على أنّ المنظمة الشغيلة ستفي بوعدها عبر المساهمة اللوجستية والمضمون خلال الانتخابات القادمة"، قائلا "اذا لم نتلق السهام من كل حدب فاعلموا أننا لا نسير في الطريق الصحيح.. فدائما يتمّ رمي الشجرة المثمرة".
وحثّ الطبوبي على وجوب المشاركة في الانتخابات القادمة لحسن اختيار ممثلي الشعب، متابعا "لا يجب أن نيأس من بلادنا.. بلادنا نعيش فيها وليس لدينا خيار.. سنقدم برنامجنا الاجتماعي والاقتصادي.. عقد مجتمعي يتضمن بدوره نقدا للاتحاد لأننا لا ندّعي الكمال".





  
  
     
  
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