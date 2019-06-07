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عماد الدايمي يعتذر عن ''الاساءة'' للشهيد شكري بلعيد

Vendredi 07 Juin 2019

Vendredi 07 Juin 2019
باب نات - تقدّم الجمعة 7 جوان النائب عماد الدايمي بالاعتذار على خلفية تصريحه منذ حوالي اسبوع لصحيفة الوطن بأن الشهيد شكري بلعيد كان متواطئا مع بن علي.

وأكّد الدايمي في تدوينة مطولة احترامه لشكري بلعيد كشهيد من شهداء الوطن وقال إنه في المقابل يصر علي تقييمه السياسي لدور الوطد في عهد بن علي الذي تموقع في تحالف موضوعي مع بن علي ومنظومته بسبب تغليب الايديولوجيا حسب تعبيره مشيرا إلى أن محاوره أقحم اسم الشهيد شكري بلعيد.


وختم الدايمي تدوينته بالقول إنه "يعتذر لذكرى الشهيد من منطلق الواجب لا خوفا ولا طمعا .. ولا تأثرا بالحملة السخيفة التي أطلقها بعض التافهبن من مرضى الايديولوجيا وبعض جيوب تيار العمالة لمنظومة بن علي في عدد من منابر الاعلام".

  
  
     
  
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