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محمد الغرياني: عبير موسي ظاهرة عابرة حتى بالنسبة للتجمعيين أنفسهم

Mardi 28 Mai 2019

Mardi 28 Mai 2019
باب نات - قال الثلاثاء 28 ماي، نائب رئيس حزب المبادرة، محمد الغرياني إنه لا يمكن اختزال التجمّع في تجربة صغيرة للحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي التى كانت تجربتها في الحزب محدودة وفق تعبيره.

واعتبر الغرياني خلال استضافته في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك اف أم، أن محاولة احتكار التاريخ الدستوري من الأخطاء والانحرافات التى تحصل.


وصرّح بأن عبير موسي ظاهرة عابرة حتى بالنسبة للتجمعيين أنفسهم وقال "بدأت تحصل القناعة لدى التجمعيين أنه لا يمكن المغامرة والانخراط في لعبة مبنية على وهم اسمه النهضة".

وأضاف الغرياني أن النهضة حزب سياسي موجود وهو جزء من المشهد وشدّد على أن محاسبتها يكون عبر الصندوق وليس بإقحام الشعب في مغامرة سياسية لا يمكن ان تحل المشاكل الاقتصادية الاجتماعية للبلاد.
يذكر أن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي كان صرّح مؤخرا لقناة فرانس 24 بأن عبير موسي لا تزعج النهضة ووصفها أيضا بالظاهرة العابرة.





  
  
     
  
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