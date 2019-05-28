والد الاعلامي سمير الوافي في ذمة الله

Mardi 28 Mai 2019



باب نات

رحم الله الفقيد والهم العائلة الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون !

- أعلن الاعلامي سمير الوافي الثلاثاء 28 ماي عن وفاة والده .وكتب الوافي على صفحته الرسمية بالفايسبوك: ”خبر فاجعة هذا الصباح…والدي في ذمة الله…انا لله وانا اليه راجعون…الله يرحمو…”