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والد الاعلامي سمير الوافي في ذمة الله

Mardi 28 Mai 2019

Mardi 28 Mai 2019
باب نات - أعلن الاعلامي سمير الوافي الثلاثاء 28 ماي عن وفاة والده .

وكتب الوافي على صفحته الرسمية بالفايسبوك: ”خبر فاجعة هذا الصباح…والدي في ذمة الله…انا لله وانا اليه راجعون…الله يرحمو…”


رحم الله الفقيد والهم العائلة الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون !

  
  
     
  
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