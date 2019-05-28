والد الاعلامي سمير الوافي في ذمة الله

Mardi 28 Mai 2019
باب نات - أعلن الاعلامي سمير الوافي الثلاثاء 28 ماي عن وفاة والده .
وكتب الوافي على صفحته الرسمية بالفايسبوك: ”خبر فاجعة هذا الصباح…والدي في ذمة الله…انا لله وانا اليه راجعون…الله يرحمو…”
رحم الله الفقيد والهم العائلة الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون !
وكتب الوافي على صفحته الرسمية بالفايسبوك: ”خبر فاجعة هذا الصباح…والدي في ذمة الله…انا لله وانا اليه راجعون…الله يرحمو…”
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