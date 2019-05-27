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الصحبي بن فرج: إشاعات الفايسبوك عذبتنا وعذبت الحكومة

Lundi 27 Mai 2019

Lundi 27 Mai 2019
باب نات - علق النائب الصحبي بن فرج في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك عما وصفها بإشاعة الاضراب المزعوم في المحروقات بانه من تداعيات الإشاعات الفايسبوكية.

وكتب الصحبي بن فرج في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التاليةز
"انتشار إشاعة في الفيسبوك عن إضراب في محطات الوقود

الحكومة: ما فماش إضراب
الاتحاد: ما فماش إضراب
الغرفة متاع المزوّدين : ما فماش إضراب
ومع ذلك، السيارات بالصف على جميع محطات الوقود وحاليا ما فمّا حتى قطرة ايسونس في تونس العاصمة على الاقل
الفيسبوك يا معذبنا."


  
  
     
  
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