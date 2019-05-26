رئيس جمعية شمس يكذّب وزارة الداخلية حول اعتداء مقهى رادس

Dimanche 26 Mai 2019



باب نات

وزارة الداخليّة: لا علاقة لحادث الإعتداء على مقهى بجهة رادس بالمتشددين دينيا

- كذّب السبت 25 ماي، رئيس جمعية شمس للدفاع عن المثليين والمحامي لدى التعقيب، منير بعتور رواية وزارة الداخلية بخصوص حادثة الاعتداء على مقهي في رادس مليلن ووصفه بالهجوم الارهابي السافر الذي تحاول وزارة الداخلية التغطية عليه حسب تعبيره.و في تدونية بصفحته على الفايسبوك، زعم بعتور بصفته محامي صاحب المقهي أن مئات السلفيين تعمّدوا الهجوم على المقهى لأنه مفتوح للمفطرين في رمضان وحاولوا حرقه قبل أن يقوموا بالاعتداء على مرتاديه والعاملين به باستعمال السيوف والعصي.وقال بعتور إنه ورغم اتصال صاحب المقهى بالأمن فإنه حل على عين المكان دون التدخل بسبب كثرة السلفيين مضيفا أن سيارات الأمن بقيت بعيدا تنتظر التعزيزات حتى هرب في تلميح إلى تقصير وتواطئ الوحدات الأمنية.يذكر أن وزارة الداخلية أوضحت أن الاعتداء الذي جد بأحد المقاهي بجهة رادس لا علاقة له بالمتشددين دينيا على خلفية الإفطار في رمضان نافية ما تم تداوله مساء السبت حول تعرض المقهى المذكور إلى الاعتداء من قبل مجموعة من المتشددين دينيا على خلفية فتحه للعموم وقبوله للمرتادين قبل توقيت الإفطار.وبينت الداخلية في بيان لها أنه في حدود الساعة 18.30 دقيقة من مساء السبت وبينما كانت مجموعة من عملة المقهى من بينهم فتاتين بصدد توضيب المقهى والاستعداد لفتحه مع توقيت الإفطار مرت سيارة على متنها مجموعة من الشبان بادروا بالاعتداء لفظيا على الفتاتين العاملتين بالمقهى ليتطور الخلاف بتبادل العنف.وأشارت إلى أن السيارة غادرت لتعود بعد مدة قصيرة مصحوبة بمجموعة أخرى من المنحرفين الذين تولوا الاعتداء على العاملين بالمقهى وإتلاف جزء من تجهيزاته واحراق الواجهة الأمامية له.