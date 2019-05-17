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عبير موسي : محاكمة بورقيبة مهزلة وتونس ستبقى بورقيبية رغم أنف الخوانجية ومنظومة 18 أكتوبر

Vendredi 17 Mai 2019

Vendredi 17 Mai 2019
باب نات - استنكرت الخميس 16 ماي، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ما وصفتها المحاكمة المهزلة للزعيم الحبيب بورقيبة في قضية اغتيال الزعيم السياسي صالح بن يوسف.

وهاجمت عبير موسي منظومة العدالة الانتقالية واعتبرت أن قانونها فاشي ويخرق كل أبجديات حقوق الانسان والمحاكمة العادلة مشدّدة على أن محاكمة الزعيم بورقيبة خلّف صدمة في الشارع التونسي.


وصرخت عبير موسي قائلة "تونس ستبقي بورقيبية رغم أنف الخوانجية ومنظومة 18 أكتوبر" مضيفة أن منظومة 18 أكتوبر بصدد اعادة التشكّل لمواجهة صعود الحزب الدستوري.


  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 182469

Jaket  (Tunisia)  |Vendredi 17 Mai 2019 à 11h 30m |           
يا شلاكة وينك كيف كان بورقيبة بين فكي نظام بن علي في أتعس الحالات؟كنت توحد بن علي ماكيفو حد.تتجار بكل شئ حتى.....

MedTunisie  ()  |Vendredi 17 Mai 2019 à 11h 22m |           
عندما يصبح كشف الحقيقة و كشف المجرم عبث و خطاء .... فهكذا يعولون على طمس كشف حقيقة مقتل بالعيد و البراهمي ومن فجر المرأة في شارع بورقيبة و احرق الصحفي في بوزيد يقتلون الرفاقهم و يمشون في جنازة و يتهمون به الاخر و لا يريدون كشف الحقيقة

Aziz75  (France)  |Vendredi 17 Mai 2019 à 11h 12m |           
يا بقرة يا بهيمة ،ليست محاكمة بورقيبة و أمثاله إنما لتصحيح التاريخ المزيف

Kamelnet  ()  |Vendredi 17 Mai 2019 à 11h 00m |           
ابسط حقوق الانسان أن يدان قاتله في محاكمة علنية عادلة



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