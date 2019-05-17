عبير موسي : محاكمة بورقيبة مهزلة وتونس ستبقى بورقيبية رغم أنف الخوانجية ومنظومة 18 أكتوبر

Vendredi 17 Mai 2019



باب نات

- استنكرت الخميس 16 ماي، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ما وصفتها المحاكمة المهزلة للزعيم الحبيب بورقيبة في قضية اغتيال الزعيم السياسي صالح بن يوسف.وهاجمت عبير موسي منظومة العدالة الانتقالية واعتبرت أن قانونها فاشي ويخرق كل أبجديات حقوق الانسان والمحاكمة العادلة مشدّدة على أن محاكمة الزعيم بورقيبة خلّف صدمة في الشارع التونسي.وصرخت عبير موسي قائلة "تونس ستبقي بورقيبية رغم أنف الخوانجية ومنظومة 18 أكتوبر" مضيفة أن منظومة 18 أكتوبر بصدد اعادة التشكّل لمواجهة صعود الحزب الدستوري.