البحر يحصد روح الغواص آدم الكافي في سواحل بنزرت

Samedi 11 Mai 2019
باب نات - توفّي الجمعة 10 ماي، ابن مدينة بنزرت، الغواص آدم الكافي المتخصص في صيد المرجان، بعد تعرّضه لحادث غوص في سواحل الجهة.
وحسب المعطيات الأولية فإن آدم الكافي (وهو من مواليد 1987 وهو متزوّج منذ أقل من عامين وأب لرضيعة تبلغ من العمر شهرين) أنهى عمله وكان على مستوى 12 متر يستعد للصعود إلى السطح قبل أن يفارق الحياة ليتم اثر ذلك نقل جثة الفقيد إلى مستشفى شارنيكول بالعاصمة لتحديد أسباب الوفاة.
تجدر الاشارة إلى أنه يتم في كل سنة تقريبا تسجيل حالة وفاة أو أكثر لغواصين في سواحل بنزرت لوحدها دون الحديث عن سواحل طبرقة وغيرها.
وفي أكثر من مناسبة دعا عديد المتدخلين في مجال الغوص إلى فرض شروط جديدة للسلامة من بينها انتداب غواصين مساعدين مهمّتهم مراقبة الغواصين المحترفين والسهر على سلامتهم وأيضا فرض الغوص بصفة ثنائية مع العلم أن صيّادي المرجان يغطسون فرادى في أعماق تتراوح بين 50 وأكثر من 120 متر.
وحسب المعطيات الأولية فإن آدم الكافي (وهو من مواليد 1987 وهو متزوّج منذ أقل من عامين وأب لرضيعة تبلغ من العمر شهرين) أنهى عمله وكان على مستوى 12 متر يستعد للصعود إلى السطح قبل أن يفارق الحياة ليتم اثر ذلك نقل جثة الفقيد إلى مستشفى شارنيكول بالعاصمة لتحديد أسباب الوفاة.
تجدر الاشارة إلى أنه يتم في كل سنة تقريبا تسجيل حالة وفاة أو أكثر لغواصين في سواحل بنزرت لوحدها دون الحديث عن سواحل طبرقة وغيرها.
وفي أكثر من مناسبة دعا عديد المتدخلين في مجال الغوص إلى فرض شروط جديدة للسلامة من بينها انتداب غواصين مساعدين مهمّتهم مراقبة الغواصين المحترفين والسهر على سلامتهم وأيضا فرض الغوص بصفة ثنائية مع العلم أن صيّادي المرجان يغطسون فرادى في أعماق تتراوح بين 50 وأكثر من 120 متر.
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Par:Mahdibey ( )
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