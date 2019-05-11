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هذا ما قررته محكمة التعقيب في قضية الهاشمي الحميدي

Samedi 11 Mai 2019

Samedi 11 Mai 2019
باب نات - نظرت مساء أمس محكمة التعقيب بعد النظر في قضية كاتب الدولة للطاقة الهاشمي الحميدي بالنقض والإحالة على دائرة الاتهام لتنظر فيها من جديد بهيئة مغايرة.ويواجه كاتب الدولة تهمة الارتشاء وذلك اثر شكاية تقدم بها ضده رجل أعمال عراقي اتهمه فيها بتسلم رسوة منه في شكل ساعتين نوع "رولاكس".

وللتذكير فان ه‍يئة الدفاع عن الهاشمي الحميدي اعتبرت في ندوة صحفية أن القضية كيدية وان الشاكي كان قدم فاتورتين في الساعتين موضوع القضية ولكن تبين أن لا اساس لذلك من الصحة وهو ما يفند حسب رأيهم ادعاء االشاكي موضحين ان رجل الأعمال العراقي ما هو إلا وسيط في صفقة بيع وشراء اسمدة بين شركة عراقية وتونس وأنه بسبب تعطل الصفقة لوجود شبهات تعلقت به فادعى انه قدم ساعتين رولاكس لموكلهم وعن طريقه لمسؤول آخر لأحداث وان الغاية من ذلك ادخال إرباك على المستوى التونسي ولاسترجاع مبلغ 500 الف دولار كان قدمها لتونس في شكل ضمان لتلك الصفقة.


  
  
     
  
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