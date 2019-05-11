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تحيا تونس تندد بتصريحات التبيني اللّا مسؤولة

Samedi 11 Mai 2019

Samedi 11 Mai 2019
باب نات - عبرت حركة تحيا تونس عن تنديدها بتصريحات النائب بالبرلمان فيصل التبيني أمس الجمعة 10 ماي في حق رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
واعتبرت الحركة أن هذه التصريحات مشينة ولامسؤولة، مؤكدة دعمها التام ليوسف الشاهد "في ظلّ الهجمات المتكررة التي يتعرّض لها منذ انطلاق البعض في حملات انتخابية مبكّرة".
واعتبرت الحركة أن الجنوح إلى مثل هذه الشّعبوية من بعض الأطراف في المعارضة دليلاً على إفلاس سياسي، ومؤكدة دعمها التام لمبادرة إبرام "ميثاق الاخلاق السياسة" التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد.


كما دعت الحركة، في بيان لها، جميع القوى السياسية للتفاعل ايجابيّا معها "خصوصا في سنة انتخابية يُفترَض أن يكون المناخ السياسي خلالها خاليا من شوائب العنف والكراهية".

وكان النائب فيصل التبيني قد هدد يوسف الشاهد في فيديو قائلا: "إذا تمّ الامضاء على اتفاقية الأليكا وفي صورة وصولي إلى الحكم فسيكون مآلك الإعدام رميا بالرصاص في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة على مرآى كل التونسيين".

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 182137

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 11 Mai 2019 à 11h 20m |           
جينات قابيل الدموية متفشية بين كثير من التونسيين للأسف الشديد ومن الضروري اجتثاث هذه الثقافة المتوحشة من كل فضاءات المجتمع قبل فوات الأوان وكل المساندة لأي تونسي يتعرض للتهديد بالتصفية خارج مؤسسات الدولة وعلى البرلمان رفع الحصانة عن كل من يدعو لاشاعة قانون المافيا وتحويل تونس لدولة البغدادي .



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