فتحي المولدي لنبيل القروي: وقتاش نوليو شرفة ونسيت ''بونا الحنين''

Jeudi 09 Mai 2019
باب نات - شن المحامي فتحي المولدي في مداخلته عبر أمواج إذاعة "ifm" انتقادات ضد مدير قناة نسمة نبيل القروي بعد تصريحاته في جريدة " لوفيغارو" الفرنسية بانه قاوم النظام السابق.وقاوم بن علي.
ووجه فتحي المولدي كلامه لنبيل القروي قائلا " يبدو انك نسيت عبارات " بونا الحنين" التي قلتها ابان النظام السابق للتسويق لصورة بن علي.
وتابع فتحي المولدي " يا سي نبيل "وقتاش نوليو شرفة" وكبار الحومة مزالو حيين التاريخ لا يرحم والتسجيلات موجودة.
بدورها انتقدت المحامية سنية الدهماني تصريحات نبيل القروي قائلة " انت قاومت بن علي يا لها من وقاحة انت تستحق 10/10.
ووجه فتحي المولدي كلامه لنبيل القروي قائلا " يبدو انك نسيت عبارات " بونا الحنين" التي قلتها ابان النظام السابق للتسويق لصورة بن علي.
وتابع فتحي المولدي " يا سي نبيل "وقتاش نوليو شرفة" وكبار الحومة مزالو حيين التاريخ لا يرحم والتسجيلات موجودة.
بدورها انتقدت المحامية سنية الدهماني تصريحات نبيل القروي قائلة " انت قاومت بن علي يا لها من وقاحة انت تستحق 10/10.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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