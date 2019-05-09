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بن صالحة: بن علي في صحة جيدة وما قاله محسن مرزوق أخبار زائفة

Jeudi 09 Mai 2019

Jeudi 09 Mai 2019
باب نات - أكد منير بن صالحة محامي الرئيس السابق زين العابدين بن علي، أن ما نشره رئيس حركة مشروع تونس حول مرض بن علي ''خبر زائف لا صحة له''.

وقال بن صالحة في مداخلة على اذاعة موزاييك، إن بن علي في صحة جيدة وليس في غيبوبة ولا هو على فراش الموت، وأضاف ''البارحة أفطر بن علي على المائدة مع عائلته''.


وشدّد على أن وضعه الصحي ''منسجم مع عمره (83 سنة)''.

وعلّق قائلا ''كنت أظن أن بعض الإعلاميين يعمدون إلى ذكر بن علي لإثارة الجدل.. فتبين لي اليوم أن بعض السياسيين أيضا يعمدون إلى نفس الأسلوب''.



  
  
     
  
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