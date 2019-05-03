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الائتلاف المدني للدفاع عن الحريات يدعو الشاهد إلى إلغاء منشور غلق المقاهي والمطاعم في رمضان

Vendredi 03 Mai 2019

Vendredi 03 Mai 2019
باب نات - دعا الجمعة 3 ماي، الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية، رئيس الحكومة، يوسف الشاهد إلى إلغاء المناشير التي تنتهك بشكل صارخ أحكام الدستور "لا سيما المنشور الصادر سنة 1981 والذي ينص على إغلاق المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان".

وشدّد الائتلاف في رسالة مفتوحة إلى رئيسي الجمهورية والحكومة وأعضاء مجلس النواب، على أن السلطات التونسية يجب أن تتصدي إلى أي محاولة لانتهاك حقوق وحريات الأفراد خلال شهر رمضان
كما دعا الائتلاف مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته "فيما يتعلق بمراجعة القوانين القمعية"، بما في ذلك المجلة الجزائية من أجل تكييفها مع الدستور الجديد ، فيما يتعلق بضمان الحقوق والحريات الفردية والعامة.


  
  
     
  
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