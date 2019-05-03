مصطفى بن جعفر: عبير موسي كانت تتنقل بالمال العام لإفساد اجتماعات المعارضة داخل و خارج تونس

Vendredi 03 Mai 2019



باب نات

- قال الرئيس السابق لحزب التكتل مصطفى بن جعفر في حوار على قناة التاسعة انه كان من بين ضحايا الأمينة العامة للحزب الدستوري عبير موسى.وأضاف مصطفى بن جعفر " رغم اني احمل فكرا يرفض تماما العنف ضد الخصم السياسي لكن عبير موسى كانت تستعمل العنف ضد معارضي النظام السابق.وتابع مصطفى بن جعفر " عبير موسي كانت تتنقل بالمال العام هي وسيدة اخرى لإفساد اجتماعات المعارضة داخل و خارج تونس متابعا " كنت شاهدا على فترة مظلمة من تاريخ تونس".وتابع مصطفى بن جعفر " تصريحات عبير موسى الاخيرة تؤشر الى حرب اهلية في تونس".