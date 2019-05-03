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مصطفى بن جعفر: عبير موسي كانت تتنقل بالمال العام لإفساد اجتماعات المعارضة داخل و خارج تونس

Vendredi 03 Mai 2019

Vendredi 03 Mai 2019
باب نات - قال الرئيس السابق لحزب التكتل مصطفى بن جعفر في حوار على قناة التاسعة انه كان من بين ضحايا الأمينة العامة للحزب الدستوري عبير موسى.
وأضاف مصطفى بن جعفر " رغم اني احمل فكرا يرفض تماما العنف ضد الخصم السياسي لكن عبير موسى كانت تستعمل العنف ضد معارضي النظام السابق.
وتابع مصطفى بن جعفر " عبير موسي كانت تتنقل بالمال العام هي وسيدة اخرى لإفساد اجتماعات المعارضة داخل و خارج تونس متابعا " كنت شاهدا على فترة مظلمة من تاريخ تونس".
وتابع مصطفى بن جعفر " تصريحات عبير موسى الاخيرة تؤشر الى حرب اهلية في تونس".



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 181700

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 03 Mai 2019 à 09h 13m |           
هذا الرجل له وزنه في ادارة تونس، مكانه بين افضل سياسيين شهدتهم تونس، لسانه صريح وغير متعصب والمهم ان يتكلم بلوغة يفهمها الجميع.



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