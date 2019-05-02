محمد عبو للشاهد: تشتري الذمم واستطلاعات الراي والإعلام وبعض الناخبين لتظهر قويا

Jeudi 02 Mai 2019
باب نات - قال مؤسس التيار الديمقراطي ومرشحه للانتخابات الرئاسية محمد عبو في مداخلة عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" انه لن يتم تزييف الانتخابات في الصناديق الانتخابية مضيفا " التزييف يمكن ان يكون من خلال الإعلام ومن خلال شراء الذمم والحصول على المال الفاسد وشراء استطلاعات الرأي.
وأضاف محمد عبو " على الهيئات المختصة والمجتمع المدني واتحاد الشغل والصحافة مواجهات كل الاخلالات بالنسبة للأحزاب السياسية.
وتابع محمد عبو " على رئيس الحكومة الكشف عن كلفة مؤتمر حزب تحيا تونس خاصة كراء الحافلات مضيفا " قواعدنا في الجهات تؤكد خروج الحافلات".
وقال محمد عبو " لا يمكن ان نحمل الشاهد مسؤولية هذه التجاوزات لكن مستشاروه يقفون وراء مثل هاته التصرفات التي تشير الى عقلية ماكينة معينة هي ماكينة النظام السابق متابعا " المحيطون بالشاهد يشترون الحافلات ومؤسسات استطلاعات الراي والإعلام وبعض الناخبين لتظهر قويا.
وأضاف محمد عبو " على الهيئات المختصة والمجتمع المدني واتحاد الشغل والصحافة مواجهات كل الاخلالات بالنسبة للأحزاب السياسية.
وتابع محمد عبو " على رئيس الحكومة الكشف عن كلفة مؤتمر حزب تحيا تونس خاصة كراء الحافلات مضيفا " قواعدنا في الجهات تؤكد خروج الحافلات".
وقال محمد عبو " لا يمكن ان نحمل الشاهد مسؤولية هذه التجاوزات لكن مستشاروه يقفون وراء مثل هاته التصرفات التي تشير الى عقلية ماكينة معينة هي ماكينة النظام السابق متابعا " المحيطون بالشاهد يشترون الحافلات ومؤسسات استطلاعات الراي والإعلام وبعض الناخبين لتظهر قويا.
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