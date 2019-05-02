البارومتر السياسي: ظهور نبيل القروي في نوايا التصويت للإنتخابات الرئاسية وإحتلاله المرتبة الثانية

Jeudi 02 Mai 2019



باب نات





- أظهرت نتائج البارومتر السياسي لمؤسسة أمرود كنسلتينغ لشهر ماي 2019 الذي نشر في صحيفة الصباح اليوم الخميس 02 ماي 2019 تراجعا في نسبة الرضا عن أداء رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي من 17.5 بالمائة في شهر أفريل إلى 15.4 بالمائة في شهر ماي الجاري.كما شهدت نسبة الرضا عن أداء رئيس الحكومة يوسف الشاهد تراجعا كبيرا بحوالي 10 نقاط مقارنة بشهر أفريل من 32.5 بالمائة إلى 22.8 بالمائة في شهر ماي الجاري.المفاجئة كانت ظهور باعث قناة نسمة نبيل القروي في نوايا التصويت وإحتلاله المرتبة الثانية بنسبة 8،1 بالمائة .وقد إحتل قيس سعيد المرتبة الثالثة بنسبة 7،5 بالمائة من نوايا التصويت تليه عبير موسي بنسبة 5،2 بالمائة يليها المنصف المرزوقي بنسبة 3،2 بالمائة يليه محمد عبو بنسبة 2،8 بالمائة يليه مهدي جمعة بنسبة 2،4 بالمائة يليه حمة الهمامي بنسبة 1،6 بالمائة يليه الصافي سعيد بنسبة 1،2 بالمائة يليه محسن مرزوق بنسبة 1،0 بالمائة.