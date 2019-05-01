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صابر الوسلاتي: نبيل القروي دعم السبسي في قناة العائلة والاخير يستقبله في قصر العائلة

Mercredi 01 Mai 2019

Mercredi 01 Mai 2019
باب نات - تناول الناقد الساخر صابر الوسلاتي في فقرته "صابريار" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " جوهرة اف ام" لقاء مدير قناة نسمة نبيل القروي برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
وقال صابر الوسلاتي " لقاء نبيل القروي بالسبسي هذه المرة ليس في قناة العائلة بل في قصر العائلة.

وتابع صابر الوسلاتي " نبيل القروي قال للسبسي انا من أوصلك للقصر فأجابه السبسي " بل الصندوق من أوصلني ليرد عليه القروي " وانا معبيهولك".


وتابع صابر الوسلاتي " نبيل القروي تعهد للسبسي في حال إعادة قناته بان تتحول القدرة الشرائية للزوالي افضل قدرة شرائية في العالم.



  
  
     
  
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