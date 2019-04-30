Mardi 30 Avril 2019
باب نات - حمّل النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية الثلاثاء 30 أفريل مسؤولية فاجعة السبّالة لحكومة يوسف الشاهد والائتلاف الحاكم.
ودعا عمار عمروسية في مداخلة خلال جلسة النظر في تنقيح القانون الانتخابي التونسيين الى تقرير مصيرهم و التخلص من حكومة الفشل حسب تعبيره.
وقال عمار عمروسية مخاطبا التونسيين " يلزم ناقفوا لأرواحنا إما بالصندوق وإما بالساحات العامة".
وتابع عمار عمروسية في تصريح أثار موجة من الانتقادات قائلا " الطاغية الهامل يوسف الشاهد يبني حزبا من رحم الدولةّ.
الفيديو : الدقيقة 4 و45ث
ودعا عمار عمروسية في مداخلة خلال جلسة النظر في تنقيح القانون الانتخابي التونسيين الى تقرير مصيرهم و التخلص من حكومة الفشل حسب تعبيره.
وقال عمار عمروسية مخاطبا التونسيين " يلزم ناقفوا لأرواحنا إما بالصندوق وإما بالساحات العامة".
وتابع عمار عمروسية في تصريح أثار موجة من الانتقادات قائلا " الطاغية الهامل يوسف الشاهد يبني حزبا من رحم الدولةّ.
الفيديو : الدقيقة 4 و45ث
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Par:Elmejri (Switzerland )
Sur: في تصريح معيب، عمار عمروسية يصف يوسف الشاهد ب''الهامل'' !!!!