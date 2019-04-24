سنية الدهماني: وقت الدولة تكون منهارة ما تنجّم كان تكون قاعدة خلفية للمخابرات ترتع فيها

Mercredi 24 Avril 2019
باب نات - عادت الاربعاء 24 أفريل، كرونيكور إذاعة اي اف أم، سنية الدهماني، للحديث عن الخبر الذي نشرته الاذاعة الفرنسية الدولية بخصوص انتماء الأوروبيين الذين تم ايقافهم في راس الجدير للمخابرات.
وقالت سنية الدهماني، أكيد أن الذين تم ايقافهم ينتمون للمخابرات لأن إذاعة RFI من المؤكّد أن لديها تسجيلات واثباتات على صحّة الخبر.
وتابعت قائلة "بالطبيعة ما نجّمو نعمل شيء والرئاسة كان ردّها مقتضب لأنّو وقت الدولة تبدا ضعيفة ومنهارة ما تنجّم تكون كان قاعدة خلفية للمخابرات ترتع فيها".
وقالت سنية الدهماني، أكيد أن الذين تم ايقافهم ينتمون للمخابرات لأن إذاعة RFI من المؤكّد أن لديها تسجيلات واثباتات على صحّة الخبر.
وتابعت قائلة "بالطبيعة ما نجّمو نعمل شيء والرئاسة كان ردّها مقتضب لأنّو وقت الدولة تبدا ضعيفة ومنهارة ما تنجّم تكون كان قاعدة خلفية للمخابرات ترتع فيها".
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Par:lazaro (Tunisia )
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