الجبالي: انا الرجل الأفضل للمرحلة المقبلة فانتخبوني رئيسا

Mardi 23 Avril 2019
باب نات - قال رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في حوار عبر أمواج إذاعة "ifm " انه الرجل المناسب للفترة القادمة في تونس.
وأضاف الجبالي " اقول لمن سيصوت لي اني سأكون الأفضل للفترة المقبلة متابعا " لو لم اكن كذلك فلا معنى لترشحي للانتخابات الرئاسية".
وتابع الجبالي " ساساهم مع غيري ممن يحملون نفس التوجه في انقاذ تونس مضيفا " سأتحالف مع شخصيات وليس احزاب.
وأضاف الجبالي " اقول لمن سيصوت لي اني سأكون الأفضل للفترة المقبلة متابعا " لو لم اكن كذلك فلا معنى لترشحي للانتخابات الرئاسية".
وتابع الجبالي " ساساهم مع غيري ممن يحملون نفس التوجه في انقاذ تونس مضيفا " سأتحالف مع شخصيات وليس احزاب.
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Par:Jugurtha_tn (Mauritania )
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