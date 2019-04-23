الجبالي: انا الرجل الأفضل للمرحلة المقبلة فانتخبوني رئيسا

Mardi 23 Avril 2019



باب نات

- قال رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في حوار عبر أمواج إذاعة "ifm " انه الرجل المناسب للفترة القادمة في تونس.وأضاف الجبالي " اقول لمن سيصوت لي اني سأكون الأفضل للفترة المقبلة متابعا " لو لم اكن كذلك فلا معنى لترشحي للانتخابات الرئاسية".وتابع الجبالي " ساساهم مع غيري ممن يحملون نفس التوجه في انقاذ تونس مضيفا " سأتحالف مع شخصيات وليس احزاب.