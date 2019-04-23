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الجبالي: انا الرجل الأفضل للمرحلة المقبلة فانتخبوني رئيسا

Mardi 23 Avril 2019

Mardi 23 Avril 2019
باب نات - قال رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في حوار عبر أمواج إذاعة "ifm " انه الرجل المناسب للفترة القادمة في تونس.

وأضاف الجبالي " اقول لمن سيصوت لي اني سأكون الأفضل للفترة المقبلة متابعا " لو لم اكن كذلك فلا معنى لترشحي للانتخابات الرئاسية".
وتابع الجبالي " ساساهم مع غيري ممن يحملون نفس التوجه في انقاذ تونس مضيفا " سأتحالف مع شخصيات وليس احزاب.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 181065

Jugurtha_tn  (Mauritania)  |Mardi 23 Avril 2019 à 19h 08m |           
عبد الفتاح مورو عملها قبلك
في الاخير قال كليت شلبوق لا يقرى لا يكتب
فاعتبروا يا أولي الألباب



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