Samedi 20 Avril 2019



باب نات

- قال الناشط السياسي لزهر العكرمي في مداخلته على قناة التاسعة ان الأحزاب في تونس ترتكز على تشويه خصومها في محاولة للوصول الى السلطة.وتحدث لزهر العكرمي عن غياب الأخلاق في العمل السياسي في البلاد قائلا " الساحة تغلي بالسياسيين الذين لا يملكون اخلاق العمل السياسي.واضاف العكرمي " الأحزاب في تونس تكري في بق و ذباب و برغوث إلكتروني للتشويه وهنالك من يتحصل على راتب يفوق الألفي دينار لحملة التشويه...