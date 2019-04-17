الشاهد يردّ على عبّو : وقت كانت ملفات الفساد عندهم خافوا لا يمسّوا السيستام آما أنا ما نخاف من حد

Mercredi 17 Avril 2019



باب نات

- قال الاربعاء 17 أفريل، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن محاربة الفساد موش بالكلام وتشويه الناس بل بالفعل مشدّدا على أن الحكومة هي التى أمسكت برؤوس الفساد ومرّرت أكثر من 5 قوانين "ثورية" لمقاومة الفساد وأحالت مئات الملفات على القضاء.وفي كلمته التى توجّها بها للشعب التونسي تابع الشاهد مستنكرا " المشككين في مقاومة الحكومة للفساد شعملو؟ حتي شي" وتابع في نفس السياق "الى صار في عامين في مكافحة الفساد ما صارش في 60 سنة .وردّ رئيس الحكومة ضمنيا على تصريحات النائبة سامية عبّو ومحمد عبّو الذي كان وزيرا للحوكمة ومقاومة الفساد واستقال من منصبه "الى يشككوا في محاربة الفساد وقت كانت الملفات بين يديهم وخّروا وخاففوا لا يمسوا السيستام ويضربهم الضو".واستدرك متحدّيا "لكن أحنا مسينا السيستام متاع منظومة الفساد والمافيا" وأضاف قائلا "انا في مصلحة تونس ما نخاف من حد وما نحمي حد ومانيش نسعى بش نرضي حد، عندي مصلحة تونس فوق كل اعتبار وحملات التشويه ما تقلقنيش".يذكر أن سامية عبو ومحمد عبو شكّكوا في حملة مقاومة الفساد واتّهموا الشاهد ومن حوله بخدمة الفساد والفاسدين وابتزاز رجال الأعمال بالملفات.