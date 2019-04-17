الشاهد يردّ على عبّو : وقت كانت ملفات الفساد عندهم خافوا لا يمسّوا السيستام آما أنا ما نخاف من حد

Mercredi 17 Avril 2019
باب نات - قال الاربعاء 17 أفريل، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن محاربة الفساد موش بالكلام وتشويه الناس بل بالفعل مشدّدا على أن الحكومة هي التى أمسكت برؤوس الفساد ومرّرت أكثر من 5 قوانين "ثورية" لمقاومة الفساد وأحالت مئات الملفات على القضاء.
وفي كلمته التى توجّها بها للشعب التونسي تابع الشاهد مستنكرا " المشككين في مقاومة الحكومة للفساد شعملو؟ حتي شي" وتابع في نفس السياق "الى صار في عامين في مكافحة الفساد ما صارش في 60 سنة .
وردّ رئيس الحكومة ضمنيا على تصريحات النائبة سامية عبّو ومحمد عبّو الذي كان وزيرا للحوكمة ومقاومة الفساد واستقال من منصبه "الى يشككوا في محاربة الفساد وقت كانت الملفات بين يديهم وخّروا وخاففوا لا يمسوا السيستام ويضربهم الضو".
واستدرك متحدّيا "لكن أحنا مسينا السيستام متاع منظومة الفساد والمافيا" وأضاف قائلا "انا في مصلحة تونس ما نخاف من حد وما نحمي حد ومانيش نسعى بش نرضي حد، عندي مصلحة تونس فوق كل اعتبار وحملات التشويه ما تقلقنيش".
يذكر أن سامية عبو ومحمد عبو شكّكوا في حملة مقاومة الفساد واتّهموا الشاهد ومن حوله بخدمة الفساد والفاسدين وابتزاز رجال الأعمال بالملفات.
وفي كلمته التى توجّها بها للشعب التونسي تابع الشاهد مستنكرا " المشككين في مقاومة الحكومة للفساد شعملو؟ حتي شي" وتابع في نفس السياق "الى صار في عامين في مكافحة الفساد ما صارش في 60 سنة .
وردّ رئيس الحكومة ضمنيا على تصريحات النائبة سامية عبّو ومحمد عبّو الذي كان وزيرا للحوكمة ومقاومة الفساد واستقال من منصبه "الى يشككوا في محاربة الفساد وقت كانت الملفات بين يديهم وخّروا وخاففوا لا يمسوا السيستام ويضربهم الضو".
واستدرك متحدّيا "لكن أحنا مسينا السيستام متاع منظومة الفساد والمافيا" وأضاف قائلا "انا في مصلحة تونس ما نخاف من حد وما نحمي حد ومانيش نسعى بش نرضي حد، عندي مصلحة تونس فوق كل اعتبار وحملات التشويه ما تقلقنيش".
يذكر أن سامية عبو ومحمد عبو شكّكوا في حملة مقاومة الفساد واتّهموا الشاهد ومن حوله بخدمة الفساد والفاسدين وابتزاز رجال الأعمال بالملفات.
3 de 3 commentaires pour l'article 180722
En continu
- 08:47 استقالة الحكومة في مالي
- 08:16 نشاز آخر... بن علي 2.0
- 07:49 اليخت.. سري للغاية !
- Hier 21:50 جوائز الدورة الأولى لمهرجان قابس سينما فن
- Hier 20:26 بوغلاب: إلي عندو سومنا يتفضل يشرينا !
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:24
|18:59
|16:00
|12:25
|05:40
|04:06
|
18°
|23°
|% 63
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
9.3 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|23°-14
|20°-15
|21°-16
|30°-15
|26°-15
Follow @babnet_Tunisie
( 59 609) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 46 375) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 45 614) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 413) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 45 365) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 42 780) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 41 054) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 39 767) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 38 598) عبير موسى امام القضاء
( 37 445) بعد طرد كرونيكور برنامج كلام الليل
( 37 248) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 798) راشد الخياري: السجناء انتقموا من
( 35 095) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 806) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 32 783) مريم الدباغ : أنا نهضوية ونموت عال
( 32 494) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 30 974) بية الزيردي تهاجم خولة السليماني ب
( 29 705) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 651) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 253) بتحريض من رضا بالحاج: سليم الرياحي
Par:kamelnet (Tunisia )
Sur:قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير أخلاقية تجاه الجماهير التونسية