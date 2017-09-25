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Politique

شوقي الطبيب: تم التنكيل بالطبيبة المبلغة عن الحليب الملوث بالسل

Lundi 25 Septembre 2017
بــاب نــات - أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ان الطبيبة البيطرية التي أبلغت عن قضية فساد تمثلت في ترويج حليب ملوث بالسل تعرضت للهرسلة من قبل رؤسائها في العمل.

وأضاف شوقي الطبيب في حوار في برنامج " ميدي شو" الذي يبث غبر أمواج إذاعة موزاييك اليوم الاثنين "الطبيبة تعرضت للتنكيل ".
وتابع شوقي الطبيب " التنكيل ضد الكاشفين للفساد تتمثل في توجيه استجوابات لأسباب تافهة، وعدم تكليفهم بمهام في عملهم، أو تخصيص مكاتب لهم بأماكن غير لائقة للعمل وغيرها من الأساليب.



Publié le:2017-09-25 20:24:13

  
  
  
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 148185

ObservateurTN  (France)  |Lundi 25 Septembre 2017 à 20h 54m |           
أين الهيئة الوطنية لعمادة الأطبّاء التونسيين ؟ عندما يطرح أطبّاء تونس هذا السّؤال سوف يمكن حماية المبلّغين من القطاع فإذا تصرّف كل ّ قطاع على هذا النّحو يتحقق التعادل المنشود في القوى بين القائمين على الفساد و المقاومين له . أمّا التّععوبل الدّولة و حده فلن يجدي نفعا لأنّه ببساطة مسكون بالفاسدين و إلاّ فمن الذي نكّل بالطّبيبة المذكورة كما ينكّل بالأطبّاء الذين فضحوا التّعذيب في قضية شهيدي الوطن القبلي منذ العهد البائد ؟
خالد

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 25 Septembre 2017 à 20h 37m |           
تحية لقناة الجزيرة التي تبث الآن ملفا عن الفساد في تونس .

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 25 Septembre 2017 à 20h 35m |           
خبر مؤسف أن يقع التنكيل بالمبلغين عن الفساد وعلى المجتمع المدني تحويلهم لأبطال لكسب هذه المعركة فهي المدخل الوحيد لمدن المعرفة والإنفصال عن مملكة الحيوان والجهل والمافيات .



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