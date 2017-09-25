شوقي الطبيب: تم التنكيل بالطبيبة المبلغة عن الحليب الملوث بالسل

Lundi 25 Septembre 2017

بــاب نــات - أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ان الطبيبة البيطرية التي أبلغت عن قضية فساد تمثلت في ترويج حليب ملوث بالسل تعرضت للهرسلة من قبل رؤسائها في العمل.



وأضاف شوقي الطبيب في حوار في برنامج " ميدي شو" الذي يبث غبر أمواج إذاعة موزاييك اليوم الاثنين "الطبيبة تعرضت للتنكيل ".

وتابع شوقي الطبيب " التنكيل ضد الكاشفين للفساد تتمثل في توجيه استجوابات لأسباب تافهة، وعدم تكليفهم بمهام في عملهم، أو تخصيص مكاتب لهم بأماكن غير لائقة للعمل وغيرها من الأساليب.







Publié le:2017-09-25 20:24:13

