Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Leilat Hob  
Médias

صابر الوسلاتي: عثمان بطيخ مفتي على نمط ''افاق تونس'' و''فتاويه'' تباع ''طازجة'' في الصيدليات الليلية''

Samedi 23 Septembre 2017
بــاب نــات - تناول الناقد الساخر صابر الوسلاتي في فقرته " صابريار" التي تبث عبر أمواج اذاعة جوهرة اف ام تفسير مفتي الجمهورية عثمان بطيخ لأسباب الإعلان عن رأس السنة الهجرية عند الظهر.
وأضاف صابر الوسلاتي " عندما سئل المفتي عن أسباب الرؤية في النهار فأجاب " الرؤية في النهار"ضاوية خير".

وتابع صابر الوسلاتي " عثمان بطيخ مفتي تقدمي على نمط " افاق تونس" و"فتاويه" تباع "طازجة " في الصيدليات الليلية".


وقال صابر الوسلاتي " احد المواطنين سال عثمان بطيخ حول أسباب تغيير موقفه من تحريم المساواة في الميراث وزواج التونسية المسلمة من غير المسلمين الى تحليلها فأجاب " التونسية عندما تتزوج أجنبيا من الممكن ان يسامحها الله تعالى لكن الباجي قائد السبسي ان رفضت تعليماته لن يسامحني".



Publié le:2017-09-23 19:55:26

  
  
  
  
rtt-a1583d2b59d0e3ffdf6a5d17c44245a4-2017-09-23 19:55:26





0 de 0 commentaires pour l'article 148098



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13052,1

  • (22 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,92150 DT        1$ =2,43853 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 sept)   851,9 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab






Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |148098 118|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires