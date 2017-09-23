صابر الوسلاتي: عثمان بطيخ مفتي على نمط ''افاق تونس'' و''فتاويه'' تباع ''طازجة'' في الصيدليات الليلية''

وأضاف صابر الوسلاتي " عندما سئل المفتي عن أسباب الرؤية في النهار فأجاب " الرؤية في النهار"ضاوية خير".
وتابع صابر الوسلاتي " عثمان بطيخ مفتي تقدمي على نمط " افاق تونس" و"فتاويه" تباع "طازجة " في الصيدليات الليلية".
وقال صابر الوسلاتي " احد المواطنين سال عثمان بطيخ حول أسباب تغيير موقفه من تحريم المساواة في الميراث وزواج التونسية المسلمة من غير المسلمين الى تحليلها فأجاب " التونسية عندما تتزوج أجنبيا من الممكن ان يسامحها الله تعالى لكن الباجي قائد السبسي ان رفضت تعليماته لن يسامحني".
Publié le:2017-09-23 19:55:26
Par:mandhouj (France )
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