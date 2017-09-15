Radio Babnet Tunisie  On Air: Malhoun Maroc - Mal7oun2  
Politique

بسيّس يرد على مرزوق : الاحزاب الكبيرة لا تتحالف مع الاحزاب الصغيرة

Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات - رد المستشار السياسي في حزب نداء تونس برهان بسيس على تصريحات الأمين العام لمشروع تونس محسن مرزوق الذي وصفه بانه" موظف في حزب نداء تونس وليس سياسيا او منتخبا".

وقال بسيس في حوار نشر في موقع " اخر خبر اونلاين اليوم الخميس " مؤكد إن نداء تونس حزب كبير وحزب مفتوح لجميع حاملي المشروع الوطني و لكنه لن ندخل ضمن أي جبهة سياسية .


وأضاف بسيس "نحن في حركة نداء تونس لا نرى أنه من المجدي سياسيا الانضمام إلى أي جبهات سياسية، خاصة عندما تصدر الدعوة من أحزاب صغيرة مازالت تبحث عن توازنها وتنتقل من تجارب جبهوية فاشلة إلى أخرى بالإضافة إلى مشاكلها الداخلية التي تعيشها وتريد تتجاوزها من خلال اختراع مشاريع جبهوية ".
وقال بسيس " تعيين البعض لأنفسهم كناطقين بإسم رئاسة الجمهورية ضمن مهام كلفوا بها أنفسهم" ولم يكلفهم بها أحد.
واضاف بسيس في تدوينة في صفحته الرسمية ردا على مرزوق" الأحزاب الكبيرة لا ترى عادة جدوى من الدخول في جبهات مع الأحزاب الصغيرة ....من الفصل الأول من قانون الوظيفة السياسية .

Publié le:2017-09-15 23:13:41

  
  
  
  
rtt-6806b96fb19885052281c40e25d910a4-2017-09-15 23:13:41





0 de 0 commentaires pour l'article 147772



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13007,3

  • (15 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,91200 DT        1$ =2,44920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 sept)   717,1 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |147772 1416|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires