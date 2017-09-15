بسيّس يرد على مرزوق : الاحزاب الكبيرة لا تتحالف مع الاحزاب الصغيرة

وقال بسيس في حوار نشر في موقع " اخر خبر اونلاين اليوم الخميس " مؤكد إن نداء تونس حزب كبير وحزب مفتوح لجميع حاملي المشروع الوطني و لكنه لن ندخل ضمن أي جبهة سياسية .
وأضاف بسيس "نحن في حركة نداء تونس لا نرى أنه من المجدي سياسيا الانضمام إلى أي جبهات سياسية، خاصة عندما تصدر الدعوة من أحزاب صغيرة مازالت تبحث عن توازنها وتنتقل من تجارب جبهوية فاشلة إلى أخرى بالإضافة إلى مشاكلها الداخلية التي تعيشها وتريد تتجاوزها من خلال اختراع مشاريع جبهوية ".
وقال بسيس " تعيين البعض لأنفسهم كناطقين بإسم رئاسة الجمهورية ضمن مهام كلفوا بها أنفسهم" ولم يكلفهم بها أحد.
واضاف بسيس في تدوينة في صفحته الرسمية ردا على مرزوق" الأحزاب الكبيرة لا ترى عادة جدوى من الدخول في جبهات مع الأحزاب الصغيرة ....من الفصل الأول من قانون الوظيفة السياسية .
Publié le:2017-09-15 23:13:41
Par:kamelwww (France )
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