منصر لحمة الهمامي وراضية النصراوي: خفّفا عنّا الضجيج ..حرارة الطقس كافية

وقال منصور في تدوينة على صفحته بالفايسبوك " ان على الأستاذ الهمامي والحقوقية راضية النصراوي اليوم بالذات، أن يخففا عنا هذا الضجيج ..حرارة الطقس كافية وزيادة".
وتابع منصر "قرار رفع حماية الأمن الرئاسي عن الأستاذ الهمامي قرار انتقائي، رغم ظاهره الترتيبي، وأن عددا من زعماء الأحزاب الأخرى لم يتخذ في شأنهم نفس الإجراء" مشيرا بأن الخلاف السياسي معهما (النصراوي والهمامي ) لا يمنع من قول ذلك وأنه على الهمامي والنصراوي مراجعة بعض مواقفهما.
وختم منصر قائلا " يتذكر حمة الهمامي حتما أن المنصف المرزوقي هو الذي متعه، كما قادة كل الأحزاب البرلمانية والسبعين مرشحا للانتخابات الرئاسية بحماية الأمن الرئاسي، وأن من "قطعوا من أجله الطريق" هو الذي رفعها عنهم، في حين يُمتع بها أفراد عائلته "غير القصّر" !".
وكانت الحقوقية راضية النصراوي صرّحت بـ''أنّها مقتنعة اقتناعا راسخا أنّ رئاستي الحكومة والجمهورية وجميع من في السلطة يتمنون اغتيال حمة الهمامي من طرف الإرهابيين وأنّ لا احد يستطيع اقتناعها بغير ذلك''
واعتبرت راضية النصراوي أنّ الجهات التي رفعت الحماية عن زوجها غير ديمقراطيين ولا يحتملون النقد ويعتبرون الدولة ملكهم الخاص و'الحماية ''مزية'' هو موقف غير سليم'، حسب قوله
وكانت المحامية راضية النصراوي أعلنت يوم الثلاثاء 11 جويلية 2017 خلال مؤتمر صحفي عن دخولها في إضراب جوع.تنديدا بما
وصفته " ''التغيير الطارئ في التعامل مع الوضع الأمني لزوجها حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية'' وصمت السلطات الأمنية والرسمية المريب تجاه الملف.
Publié le:2017-07-12 21:10:13
Par:charles (France )
Sur: المحكمة تصادق على إنقاذ شركة ''سيفاكس آرلاينز'' ومواصلة نشاطها بنفسها حسب البرنامج المعد من المتصرف القضائي