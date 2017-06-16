الإذاعة الوطنية: إحالة حاتم بن عمارة وبية الزردي و حسان بالواعر على عطلة دون مرتب لمدة عام كامل

وأكد خاتم بن عمارة " أن إدارة الإذاعة الوطنية قررت إحالته رفقة بية الزردي وحسان بالواعر على عطلة دون مرتب لمدة عام كامل و ذلك على خلفية تعاقد وعمل الإعلاميين الموقوفين مع مؤسسات إعلامية خاصة .
Credits Oxygene FM
جدر بالذكر ان كلا من بن عمارة و بية الزردي يعملان مع قناة الحوار التونسي حيث تقدم الزردي في برنامج "ملا شاف" و تشارك في تقديم برنامج "امور جدية" اما حسان بالواعر فيعمل في قناة " نسمة".
Publié le:2017-06-16 15:39:55
Par:sarih (Tunisia )
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