الإذاعة الوطنية: إحالة حاتم بن عمارة وبية الزردي و حسان بالواعر على عطلة دون مرتب لمدة عام كامل

Vendredi 16 Juin 2017

بــاب نــات





Credits Oxygene FM





Publié le:2017-06-16 15:39:55

- أفاد الإعلامي حاتم بن عمارة في برنامج " اوكسجان اف ام" أنه تم إيقافه عن العمل بالإذاعة الوطنية.وأكد خاتم بن عمارة " أن إدارة الإذاعة الوطنية قررت إحالته رفقة بية الزردي وحسان بالواعر على عطلة دون مرتب لمدة عام كامل و ذلك على خلفية تعاقد وعمل الإعلاميين الموقوفين مع مؤسسات إعلامية خاصة .جدر بالذكر ان كلا من بن عمارة و بية الزردي يعملان مع قناة الحوار التونسي حيث تقدم الزردي في برنامج "ملا شاف" و تشارك في تقديم برنامج "امور جدية" اما حسان بالواعر فيعمل في قناة " نسمة".