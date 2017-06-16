Radio Babnet Tunisie  On Air: Najet - 3al Yedi  
Médias

الإذاعة الوطنية: إحالة حاتم بن عمارة وبية الزردي و حسان بالواعر على عطلة دون مرتب لمدة عام كامل

Vendredi 16 Juin 2017
بــاب نــات - أفاد الإعلامي حاتم بن عمارة في برنامج " اوكسجان اف ام" أنه تم إيقافه عن العمل بالإذاعة الوطنية.
وأكد خاتم بن عمارة " أن إدارة الإذاعة الوطنية قررت إحالته رفقة بية الزردي وحسان بالواعر على عطلة دون مرتب لمدة عام كامل و ذلك على خلفية تعاقد وعمل الإعلاميين الموقوفين مع مؤسسات إعلامية خاصة .


Credits Oxygene FM

جدر بالذكر ان كلا من بن عمارة و بية الزردي يعملان مع قناة الحوار التونسي حيث تقدم الزردي في برنامج "ملا شاف" و تشارك في تقديم برنامج "امور جدية" اما حسان بالواعر فيعمل في قناة " نسمة".




Publié le:2017-06-16 15:39:55

rtt-2d9584768a74bc775caf5891a4e7ef0a-2017-06-16 15:39:55
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144172



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12301,5

  • (14 juin)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 2,75790 DT        1$ =2,44656 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juin)   854,2 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144172 13330|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires