بسيس: توقيف جراية سرك هدفه تشويه النداء وقد وضع تحت المراقبة منذ 3 اشهر

Lundi 29 Mai 2017

بــاب نــات





Credits Shems FM





Publié le:2017-05-29 18:01:44

- كشف القيادي في نداء تونس برهان بسيس في حوار في برنامج " استديو شمس" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" اليوم الاثنين ان شفيق جراية الذي يتهمه الكثيرون بالفساد كان يمول حزب نداء تونس في انتخابات 2014 والحزب الجمهوري في انتخابات 2011 .وأضاف برهان بسيس " جراية كان من ممولي النداء عندما كان كل من رضا بالحاج والأزهر العكرمي قياديين فيه وهو نفس الامر بالنسبة للحزب الجمهوري الذي كان يسمى بالديمقراطي التقدمي في 2011.وتابع بسيس " شفيق جراية كان ينظم اجتماعات لتلك الأحزاب في ولاية صفاقس سواء في 2014 او في 2011 متابعا " عندما كان جراية يمول الاحزاب في الحملات الانتخابية حتى حد ما حل فمو.وندد بسيس بمواقف الازهر العكرمي قائلا " العكرمي وحتى رضا بالحاج لم يعارضا تواجد شفيق جراية وتمويله للنداء".ووصف برهان بسيس توقيف شفيق جراية " بانه سرك" وغوغائية مشيرا بان مكافحة الفساد استراتيجية نتبناها ونساندها،لكن الان هي حملة هيستيرية تحركها بعض الغرف لضرب نداء تونس كبعض الأحزاب الصغيرة التي تزايد على حملة يوسف الشاهد ، منهم "نيران صديقة " لأشخاص يروجون في الاشاعات المغرضة حول ايقافات وهمية لنواب من نداء تونس وهذا يدخل في اطار حرب تشنها بعض الأطراف السياسية ضد النداء.من جانب اخر اكد برهان بسيس ان شفيق جراية وضع تحت المراقبة منذ 3 اشهر".