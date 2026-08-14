عملية إجلاء دونالد ترامب السرية عقب قمة الناتو في تركيا

عملية سرية جريئة.





احداث العملية



ترامب يغادر الطائرة سرا



الحاويتان



تحذير المخابرات الإسرائيلية



المعارضة الديمقراطية الأمريكية غاضبة



حوادث سابقة بسرية أقل



كشفت صحف أمريكية أن الرئيس نُقل سرًا من طائرة الرئاسة "إير فورس ون" إلى طائرة أخرى في أنقرة. وأكد ترامب ذلك، مصرحًا بأنه كان هدفًا لتهديداتنُقل الرئيس الأمريكي ترامب من طائرة الرئاسة "إير فورس ون" إلى طائرة أخرى على مدرج مطار أنقرة عقب قمة الناتو في تركيا في 8 جويليا. يوم الاثنين 11 أوت ، نشرت صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" الخبر، قبل أن يؤكد ترامب عملية النقل. كان الهدف من ذلك حمايته من أي تهديد. وقد لخص موقع "فرانس إنفو" هذا الحدث الذي اتخذ بعدًا سياسيًا في الولايات المتحدةووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، استُخدمت حاوية لنقل الرئيس من طائرة إلى أخرى. وكان من المقرر أن يغادر دونالد ترامب أنقرة متوجهًا إلى المملكة المتحدة على متن طائرة الرئاسة الجديدة "إير فورس ون"، وهي طائرة بوينغ 747 أهدتها له قطر عام 2025، والتي كان قد استخدمها للسفر إلى العاصمة التركية في 7 جويليا. البيت الأبيض غيّر الخطة، واختار أن يسافر على متن الطائرة الرئاسية السابقة.أوضح ترامب في رسالة على حسابه في شبكة "تروث سوشيال" أنه قام بهذا التغيير "بدافع الحنين إلى الماضي". وفي 8 جويليا، صعد ترامب على درجات طائرة البوينغ القديمة ولوّح للكاميرات قبل صعوده للطائرةكشفت صحيفة واشنطن بوستأن البيت الأبيض تظاهر فقط في جويلية/تموز، بعد قمة الناتو، بأن ترامب غادر أنقرة على متن طائرة حكومية. صعد الرجل البالغ من العمر 80 عامًا إلى الطائرة الحكومية هناك أمام عدسات الكاميرات، لكنه، بحسب الصحيفة، تسلل دون أن يلاحظه أحد إلى حاوية طعام ملحقة بجانب الطائرة. ثم نقلته شاحنة تابعة للطائرة متخفيًا في المطار إلى طائرة عسكرية أمريكية أصغر حجمًا، استخدمها للسفر إلى بريطانيا العظمىلكن ما إن دخل الرئيس الطائرة، حتى غادرها بهدوء عبر باب في الجهة المقابلة. وصعد إلى حاوية وقود لإخفاء تحركاته على مدرج المطار، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم. ثم نُقل إلى طائرة أخرى، وهي طائرة نقل عسكرية من طراز 32A تابعة لسلاح الجو الأمريكي، وهي النسخة العسكرية من طائرة بوينغ 757 التي تُستخدم عادةً لنقل كبار المسؤولين. أقلعت الطائرة تحت اسم النداء "Reach 18" مع تعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بتتبعهافي صورة التقطتها وكالة فرانس برس في ذلك اليوم، تظهر بوضوح حاويتان للوقود مثبتتان على نوابض هيدروليكية، إحداهما في مقدمة الطائرة والأخرى في مؤخرتها. ويُظهر مقطع فيديو شاحنة محملة بحاوية وهي ترجع للخلف بعد وقت قصير من صعود دونالد ترامب إلى الطائرة، ثم تتجه نحو طائرة أخرى أصغر حجمًا كانت متوقفة في مكان قريببعد وصوله إلى قاعدة ميلدنهال الجوية في شرق إنجلترا، نُقل دونالد ترامب بسرعة من الطائرة إلى طائرة الرئاسة القديمة "إير فورس ون". ثم نزل أمام الصحفيين وسار عبر المدرج إلى الطائرة التي وفرتها قطر، والتي انطلق منها إلى واشنطننزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من طائرة الرئاسة "إير فورس ون" في قاعدة ميلدنهال الجوية (المملكة المتحدة) في 8 جوليا 2026. (وكالة فرانس برس)كان على متن طائرة الرئاسة "إير فورس ون" الرسمية في تركيا نحو اثني عشر صحفيًا ومسؤولًا رفيع المستوى، من بينهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وخلال الرحلة، طُلب من الصحفيين إبقاء ستائر النوافذ مغلقة لإيهام الركاب بوجود الرئيس. وهذا إجراء غير معتاد خارج مناطق النزاع. ولم يكتشف الصحفيون، الذين كانوا يسافرون في مقصورة منفصلة عن الجناح الرئاسي، الخدعة إلا بعد انتهاء الرحلة، وفقًا لما ذكرته وسيلتا إعلام أمريكيتان// الصحافة الأمريكية تفيد بوجود تهديد إيراني ضد ترامبأكد الرئيس الأمريكي بنفسه هذا التطور المفاجئ للأحداث للصحافة: "أرادوا نقلي على متن رحلة أخرى، طائرة أخرى، مع نفس الإجراءات الأمنية. طلبوا مني ذلك، ففعلت. أنا أنفذ ما يُطلب مني". ومع ذلك، سعى إلى التقليل من شأن الحادثة بالإشارة إلى أنه كان هدفًا للعديد من التهديدات: "أتصور أنه كان هناك تهديد. لم أطلب أكثر من ذلك"، هكذا أكد الرئيس، عندما سُئل عن سبب نصيحة جهاز حمايته، جهاز الخدمة السرية، له باتخاذ هذا الإجراءبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، حذّرت المخابرات الإسرائيلية واشنطن من هجوم محتمل بمنظومة دفاع جوي محمولة (مانباد) على الطائرة الرئاسية.السؤال المطروح هل صحيح يواجه الرئيس الأمريكي وعدد من مستشاريه تهديدات من إيران منذ سنوات، لا سيما منذ أن أمر دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى، باغتيال اللواء قاسم سليماني في جانفي 2020. إلا أن سياق الحرب المتجددة ضد إيران، التي يرعاها ترامب زاد من حدة هذا الخطرخلال الحملة الرئاسية لعام 2024، أفصح مستشارو دونالد ترامب سرًا لحلفائهم عن تلقيهم معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران ما زالت تأمل في إلحاق الأذى به، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. وقد أدى ذلك أيضًا إلى استخدام طائرات تمويهية بين الحين والآخر خلال الحملة. وكان المرشح يستقل أحيانًا طائرة خاصة، دون علم وسائل الإعلام، بينما يقود فريقه طائرته الخاصةوقد أثارت هذه المناورة، التي كشفت عنها الصحف الأمريكية، انتقادات واسعة النطاق. طالب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، شومر، بإبلاغ المشرعين "فورًا". ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن النائب الديمقراطي قوله بغضب: "من غير المقبول أن يبقى الكونغرس في الظلام وأن يعلم بهذا التهديد الخطير من خلال مقالات صحفية فقط". وأضاف: "لقد عرّض دونالد ترامب أبناء وبنات أمريكا للخطر بانخراطه في حرب غير ضرورية ومتهورة، ورفضت هذه الإدارة مرارًا وتكرارًا تزويد الكونغرس والجمهور بالشفافية التي يستحقونهاليست هذه المرة الأولى في التاريخ التي يتخذ فيها رئيس أمريكي مثل هذه الاحتياطات الاستثنائية، لكن السرية المحيطة بهذه العملية كانت استثنائية.في عام 2000، استخدم بيل كلينتون تقنية الطائرات الوهمية للسفر من الهند إلى باكستان. ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، فقد تم إبلاغ رئيس رابطة مراسلي البيت الأبيض آنذاك. وفي عام 2023، اكتنفت زيارة جو بايدن إلى أوكرانيا أيضًا سرية تامة، حيث رافقه صحفيان فقط