المنستير :تواصل أشغال هدم السوق البلدي القديم بصيادة

تواصل بلدية صيادة من معتمديّة صيادة لمطة بوحجر بولاية المنستير أشغال هدم بناية السوق البلدي القديم، التي انطلقت منذ يوم الإثنين المنقضي، بعد إجراء الإختبارات من طرف مكتبي دراسات، وتبعا لتوصيات اللجنة الجهوية لإزالة البناءات المتداعية للسقوط، التي قضت بضرورة إخلاء البناية فورا وإزالتها نظرا لتداعيها للسقوط في أي لحظة، وفق مصدر بلدي.وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لصحفي "وات"، أنّ قيمة صفقة أشغال إزالة السوق تقدّر بـ78 ألف دينار مرسمة بميزانية سنة 2025، مشيرا إلى أنّ المجلس البلدي السابق قرّر استغلال مساحة البناية بصفة مبدئية كتوسعة للسوق الأسبوعية للقطع مع مظاهر الإنتصاب بمفترق السوق وعلى قارعة الطريق.يشار إلى أن بلدية صيادة أنجزت سوقا بلديا جديدا دخل حيز الاستغلال مع مطلع سنة 2025 بمساحة جملية تناهز 720 م2 تشمل فضاءات لبيع منتجات الصيد البحري، إضافة إلى 14 محلا مخصّصة لبيع الأسماك، والخضر والغلال، واللحوم والدواجن، بكلفة جملية ناهزت 920 ألف دينار.