بنزرت: النظر في الحلول العملية الكفيلة بتأمين وظيفية مشاريع القطاع التربوي وإنجاح العودة المدرسية

انتظم، اليوم الجمعة، بمقر ولاية بنزرت، الإجتماع الدوري للجنة الجهوية المكلفة بتسريع إنجاز المشاريع العمومية، والّذي خصّص بتسريع استكمال عدد من المشاريع الخاصة بتعزيز البنية التحتية والتجهيزات الجماعية في القطاع التربوي.وتم التداول، خلال الجلسة، في نسق تنفيذ المشاريع التربوية المنجزة والمتواصلة في جميع معتمديات الولاية والبالغة كلفتها الإجمالية أكثر من 29 مليون دينار، دون اعتبار المشاريع التي مازالت في طور الدراسات الفنية والعقارية.وشدّد رئيس اللجنة والي بنزرت، سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على الجلسة، على ضرورة اتخاذ ما يجب من قرارات وإجراءات تنفيذية عاجلة لتأمين وظيفية مختلف الفضاءات التعليمية، مع الحرص على السلامة الكاملة للتلاميذ والاطاري التربوي والإداري، واتخاذ التدابير المشتركة التي من شأنها إنجاح العودة المدرسية المقبلة.وجدّد التأكيد على ضرورة تأمين وظيفية جميع المشاريع العمومية المبرمجة والمتواصلة بكامل مناطق الولاية بما يحقق اهدافها التنموية والاجتماعية، مشيرا إلى أنّ اللجنة تعمل على فض الاشكاليات الهيكلية والطارئة التي قد تعطل نسق الانجاز الفني والعقاري والاداري للمشاريع التربوية، وعلى الالتزام بالمواعيد المحدّدة والمعلنة، مع الحرص على جودة الاشغال ومطابقتها لكراسات الشروط.ومن أبرز المستجدات خلال السنة الدراسيّة الجديدة افتتاح معهد الجلاء ببنزرت الجنوبية، وافتتاح المدرسة الإبتدائية الخوارزمي بمنزل بورقيبة وابتدائية الحدائق بمنزل جميل، بالتوازي مع قرب استكمال مجموعة هامة من التدخلات العامة للصيانة والتعهد الشامل والجزئي لمختلف المؤسسات التعليمية بالجهة المنجزة والمتواصلة.يذكر أنّ جلسة عمل موسعة قد انتظمت في موفى الأسبوع المنقضي وخصّصت لضبط الاستعدادات الجهوية لحسن إنطلاق السنة الدراسية بالولاية، وتمت الإشارة خلالها إلى أن عدد فرق السنة التحضيرية بالجهة سيبلغ 134 فريقا تؤم إجمالي 2250 تلميذا وتلميذة يؤطرهم 134 مربٍ، كما تضمّ الجهة 212 مدرسة ابتدائية ستحتضن 51627 تلميذا وتلميذة، فيما يبلغ عدد المؤسسات التعليمية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي 71 مؤسسة ستحتضن 61331 تلميذا وتلميذة.