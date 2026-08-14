JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:28 Tunis

عمليات بحث مرعبة لأم أمريكية سبقت جريمة مروعة بحق أطفالها الثلاثة

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a7f77ba4968f9.28915252_ogmelkfihpjqn.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 14 Août 2026 - 21:14 قراءة: 2 د, 41 ث
      
كشفت شهادات قُدمت هذا الأسبوع أمام محكمة أمريكية عن سلسلة من عمليات البحث التي أُجريت عبر محرك «غوغل» من هاتف ليندسي كلانسي، المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة، وذلك خلال الأيام والأسابيع التي سبقت الجريمة.

وجاء الكشف عن هذه المعطيات خلال اليوم الثالث عشر من محاكمة كلانسي، عندما استجوب محامي الدفاع كيفن ريدينغتون أحد أفراد شرطة ولاية ماساتشوستس بشأن محتويات هاتف المتهمة.


وسأل المحامي الشرطي تيموثي كيابيني، الذي فحص هاتف كلانسي بعد العثور على أطفالها الثلاثة، كورا (5 سنوات) وداوسون (3 سنوات) وكالان (8 أشهر)، مخنوقين داخل منزل العائلة في دوكسبوري يوم 24 جانفي 2023، عما إذا كان قد عثر على عمليات بحث من قبيل «أين يقع الشريان السباتي؟»، لكنه أكد أنه لا يتذكر ذلك.


كما سُئل الشرطي عن عمليتي بحث بعنوان «كيف أشق حلقي حتى أموت؟» و«كيف أوقف الوسائد الهوائية في سيارة كيا سورينتو؟»، فقال مجددا إنه لا يتذكرهما.

وعندما استفسر محامي الدفاع عما إذا كانت هذه العمليات قد تمت من هاتف كلانسي، أوضح الشرطي أنه لا يستطيع تأكيد ذلك بشكل مباشر، لكنه اعتبر أن ذلك يمثل «استنتاجا قويا»، نظرا لتطابق رقم تعريف الهاتف الظاهر في السجلات مع الرقم الذي حدده خلال الفحص الجنائي للجهاز.

عمليات بحث حول الصحة النفسية والأدوية

وأظهر فحص الهاتف أيضا عملية بحث أجرتها كلانسي في 20 جانفي 2023 بعنوان «هل يمكنك علاج شخص معتل اجتماعيا؟»، أي قبل أربعة أيام فقط من مقتل أطفالها.

كما كشفت السجلات عن عمليات بحث متكررة حول اكتئاب ما بعد الولادة وحالات نفسية مختلفة، من بينها الذهان والفصام، إضافة إلى مصطلحات مثل «الهلوسة» و«التطفل» يومي 19 و20 جانفي.

وشملت عمليات البحث كذلك معلومات عن عدد من الأدوية التي كانت موصوفة لها، من بينها ترازودون وزولوفت، إضافة إلى أعراض الانسحاب من البنزوديازيبينات، كما بحثت مرارا عن اكتئاب ما بعد الولادة والاضطراب الثنائي القطب.

وتتهم السلطات كلانسي بقتل أطفالها الثلاثة باستخدام أشرطة للتمارين الرياضية، قبل أن تقطع معصميها وعنقها وتقفز من نافذة بالطابق الثاني في محاولة فاشلة للانتحار.

بحث سابق عن «طرق الانتحار»

وفي جلسة الخميس، قال رقيب شرطة ولاية ماساتشوستس كايل بافاو إن فحصه لجهاز Microsoft Surface Pro الخاص بكلانسي أظهر زيارة إلى موقع يحمل عنوان «طرق الانتحار» في أوت 2022، أي بعد نحو ثلاثة أشهر من ولادة طفلها الأصغر.

لكنه أوضح أنه لا يستطيع الجزم بأن كلانسي نفسها هي من زارت الموقع، مشيرا إلى أن الوصول إليه تم عبر سلسلة من النقرات بدأت من صفحة على «ويكيبيديا» تتعلق بالمغني الأمريكي توم هول، الذي توفي منتحرا عام 2021. وكان زوجها باتريك كلانسي قد قال سابقا لهيئة المحلفين إنه هو من بحث عن توم هول.

الدفاع يتمسك بفرضية الذهان

ويحاول محامي الدفاع إقناع هيئة المحلفين بإعلان كلانسي غير مذنبة بسبب الجنون، مستندا إلى أنها كانت تعاني من ذهان شديد بعد الولادة، تفاقم، وفق رواية الدفاع، بسبب مجموعة من الأدوية التي كانت تتناولها.

في المقابل، يرى الادعاء العام أن تصرفاتها تدل على أنها أقدمت على الجريمة بصورة محسوبة، وأنها كانت قد سئمت من رعاية أطفالها.

وخلال جلسة الخميس أيضا، استمعت هيئة المحلفين إلى ملاحظة كتبتها كلانسي في تطبيق «الملاحظات» على هاتفها قبل أسابيع من الجريمة، تحدثت فيها عن رغبتها في إنجاب طفل رابع.

وكتبت في 3 نوفمبر 2022: «أريد حقا طفلا رابعا، لكنني بحاجة إلى معالج نفسي جيد قبل ذلك».

كما عرض الادعاء آخر الرسائل النصية المتبادلة بين كلانسي وزوجها باتريك، والتي بدت عادية قبل عودة الأب إلى المنزل واكتشافه أن أطفاله الثلاثة قد فارقوا الحياة.

المصدر: "كاليفورنيا بوست"
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334504

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 14 أوت 2026 | 1 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:49
19:14
16:10
12:31
05:36
03:59
الرطــوبة:
% 74
Babnet
Babnet35°
29° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-27
37°-27
38°-27
36°-27
37°-27
  • Avoirs en devises 25155,2
  • (14/08)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,37686 DT
  • (14/08)
  • 1 $ = 2,92999 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/08)     2195,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/08)   29941 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio