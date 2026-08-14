عمليات بحث مرعبة لأم أمريكية سبقت جريمة مروعة بحق أطفالها الثلاثة

عمليات بحث حول الصحة النفسية والأدوية



بحث سابق عن «طرق الانتحار»



الدفاع يتمسك بفرضية الذهان



كشفت شهادات قُدمت هذا الأسبوع أمام محكمة أمريكية عن سلسلة من عمليات البحث التي أُجريت عبر محرك «غوغل» من هاتف ليندسي كلانسي، المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة، وذلك خلال الأيام والأسابيع التي سبقت الجريمة.وجاء الكشف عن هذه المعطيات خلال اليوم الثالث عشر من محاكمة كلانسي، عندما استجوب محامي الدفاع كيفن ريدينغتون أحد أفراد شرطة ولاية ماساتشوستس بشأن محتويات هاتف المتهمة.وسأل المحامي الشرطي تيموثي كيابيني، الذي فحص هاتف كلانسي بعد العثور على أطفالها الثلاثة،، مخنوقين داخل منزل العائلة في دوكسبوري يوم 24 جانفي 2023، عما إذا كان قد عثر على عمليات بحث من قبيل «أين يقع الشريان السباتي؟»، لكنه أكد أنه لا يتذكر ذلك.كما سُئل الشرطي عن عمليتي بحث بعنوان «كيف أشق حلقي حتى أموت؟» و«كيف أوقف الوسائد الهوائية في سيارة كيا سورينتو؟»، فقال مجددا إنه لا يتذكرهما.وعندما استفسر محامي الدفاع عما إذا كانت هذه العمليات قد تمت من هاتف كلانسي، أوضح الشرطي أنه لا يستطيع تأكيد ذلك بشكل مباشر، لكنه اعتبر أن ذلك يمثل «استنتاجا قويا»، نظرا لتطابق رقم تعريف الهاتف الظاهر في السجلات مع الرقم الذي حدده خلال الفحص الجنائي للجهاز.وأظهر فحص الهاتف أيضا عملية بحث أجرتها كلانسي في 20 جانفي 2023 بعنوان، أي قبل أربعة أيام فقط من مقتل أطفالها.كما كشفت السجلات عن عمليات بحث متكررة حول اكتئاب ما بعد الولادة وحالات نفسية مختلفة، من بينها الذهان والفصام، إضافة إلى مصطلحات مثل «الهلوسة» و«التطفل» يومي 19 و20 جانفي.وشملت عمليات البحث كذلك معلومات عن عدد من الأدوية التي كانت موصوفة لها، من بينها، إضافة إلى أعراض الانسحاب من البنزوديازيبينات، كما بحثت مرارا عن اكتئاب ما بعد الولادة والاضطراب الثنائي القطب.وتتهم السلطات كلانسي بقتل أطفالها الثلاثة باستخدام أشرطة للتمارين الرياضية، قبل أن تقطع معصميها وعنقها وتقفز من نافذة بالطابق الثاني في محاولة فاشلة للانتحار.وفي جلسة الخميس، قال رقيب شرطة ولاية ماساتشوستس كايل بافاو إن فحصه لجهازالخاص بكلانسي أظهر زيارة إلى موقع يحمل عنوان «طرق الانتحار» في أوت 2022، أي بعد نحو ثلاثة أشهر من ولادة طفلها الأصغر.لكنه أوضح أنه لا يستطيع الجزم بأن كلانسي نفسها هي من زارت الموقع، مشيرا إلى أن الوصول إليه تم عبر سلسلة من النقرات بدأت من صفحة على «ويكيبيديا» تتعلق بالمغني الأمريكي توم هول، الذي توفي منتحرا عام 2021. وكان زوجها باتريك كلانسي قد قال سابقا لهيئة المحلفين إنه هو من بحث عن توم هول.ويحاول محامي الدفاع إقناع هيئة المحلفين بإعلان كلانسي، مستندا إلى أنها كانت تعاني من ذهان شديد بعد الولادة، تفاقم، وفق رواية الدفاع، بسبب مجموعة من الأدوية التي كانت تتناولها.في المقابل، يرى الادعاء العام أن تصرفاتها تدل على أنها أقدمت على الجريمة بصورة محسوبة، وأنها كانت قد سئمت من رعاية أطفالها.وخلال جلسة الخميس أيضا، استمعت هيئة المحلفين إلى ملاحظة كتبتها كلانسي في تطبيق «الملاحظات» على هاتفها قبل أسابيع من الجريمة، تحدثت فيها عن رغبتها في إنجاب طفل رابع.وكتبت في 3 نوفمبر 2022:كما عرض الادعاء آخر الرسائل النصية المتبادلة بين كلانسي وزوجها باتريك، والتي بدت عادية قبل عودة الأب إلى المنزل واكتشافه أن أطفاله الثلاثة قد فارقوا الحياة.المصدر: "كاليفورنيا بوست"