أفروباسكات فتيات تحت 18 سنة: المنتخب التونسي ينهزم أمام الكاميرون في المبارة الترتيبية
انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة للفتيات تحت 18 سنة أمام نظيره الكاميروني بنتيجة 44-68، اليوم الجمعة، في المباراة الترتيبية من أجل المراكز من الخامس إلى الثامن ضمن البطولة الإفريقية «أفروباسكات» المقامة حاليا بكوت ديفوار.
وسيلاقي الخماسي التونسي غدا السبت نظيره الكيني في مباراة تحديد المركز السابع.
وكان المنتخب التونسي قد انهزم في الدور ربع النهائي أمام نظيره الإيفواري بنتيجة 28-45.
وسيلاقي الخماسي التونسي غدا السبت نظيره الكيني في مباراة تحديد المركز السابع.
وكان المنتخب التونسي قد انهزم في الدور ربع النهائي أمام نظيره الإيفواري بنتيجة 28-45.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334505