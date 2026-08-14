العودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2026-2027 محور مجلس وزاري مضيّق

67 مليون دينار إضافية للمساعدات الاجتماعية



الحد من الاكتظاظ وتعزيز النقل المدرسي



رقمنة الخدمات المدرسية



دعم التكوين المهني والحياة الجامعية



توفير الكتب والتصدي للمضاربة



أشرفت رئيسة الحكومة، اليوم الجمعة 14 أوت 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصص للنظر في الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027، وتقييم مدى جاهزية مختلف الوزارات والهياكل المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة لهذه السنة.وأكدت رئيسة الحكومة أن الإعداد الجيد للعودة يتطلب، وحسن التنسيق بينها، ومعالجة الصعوبات بشكل استباقي، بما يضمن جاهزية المؤسسات والارتقاء بجودة التعليم وحوكمة المنظومة التربوية وتحسين ظروف التلاميذ والطلبة والمتكونين والإطارين التربوي والتكويني.وشددت على ضرورة استكمال التدخلات المتعلقة بالبنية التحتية، والإسراع في إنهاء الأشغال والصيانة، وتأمين الماء الصالح للشرب بصفة منتظمة، وتوفير الكتاب والكراس المدعمين بالكميات الكافية وفي الآجال، إلى جانب تأمين النقل المدرسي والجامعي والإقامة والإعاشة، وتعزيز الإحاطة الصحية وحماية محيط المؤسسات التربوية من الناحيتين الأمنية والبيئية.كما دعت إلى إيلاء المرحلةعناية خاصة، باعتبارها الحلقة الأولى في المسار التربوي، مع الحرص على تكافؤ فرص النفاذ إليها وتحسين ظروف استقبال الأطفال.ومن أبرز الإجراءات التي تم عرضها خلال المجلس،لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، بهدف دعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.وتشمل هذه المساعدات دعما ماليا وعينيا لتمكين التلاميذ من مستلزمات الدراسة الأساسية، إلى جانب تمكينهم من مجانية النقل، فضلا عن تنفيذ برامج في مجال الوقاية والإدماج الاجتماعي والتعليم مدى الحياة، وإحداث مراكز للدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة.كما تم التأكيد على العمل علىوتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والإحداثات الضرورية، بما يساهم في تحسين ظروف التعليم وتحقيق مزيد من التوازن بين المؤسسات التربوية.وأقرت الحكومة برامج استباقية لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي وتحسين برمجة السفرات، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية والتواجد الأمني بمحيط المؤسسات والطرق المرتبطة بها.وتضمن المجلس كذلك إجراءات لمواصلة، وخاصة منظومة الحياة المدرسية والتسجيل عن بعد، مع العمل على تطويرها وتوسيع استعمالها لدعم حوكمة المؤسسات وتبسيط الإجراءات وتحسين متابعة المسار الدراسي.كما تم التأكيد على تعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية، ودعم الصحة المدرسية من خلال خدمات الفحص والتلقيح والإسعاف الأولي والإحاطة الصحية والنفسية، إلى جانب دعم التربية الدامجة والتوقي من العنف والظواهر المستجدة في الوسط المدرسي.وشدد المجلس على تعزيز موقعداخل المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وربط الاختصاصات بحاجيات الاقتصاد وسوق الشغل، وتطوير التربصات التطبيقية وتنمية الكفاءات بما يفتح آفاقا أوسع أمام الشباب.كما تم التأكيد على التسريع في استكمال الاستعدادات المتعلقة بالإيواء والإطعام والنقل، وتطوير الخدمات المدرسية والجامعية، وتحسين الحياة الجامعية وتعزيز الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية.ودعا المجلس إلى توفيرفي الآجال وبالكميات الكافية، مع إحكام مسالك التوزيع والتصدي للمضاربة والاحتكار بما يراعي القدرة الشرائية للعائلات.وفي ختام أعمال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة أن إنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية يمثل، وأن العودة لا ينبغي أن تختزل في بعدها اللوجستي والتنظيمي، وإنما يجب أن تكون محطة ضمن مسار الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، من الطفولة المبكرة والتربية قبل المدرسية إلى التعليم الأساسي والثانوي والتكوين المهني والتعليم العالي.وأكدت أنيمثل دعامة أساسية لتحقيق انسجام مختلف مراحل المنظومة التربوية وتكاملها، مع تطوير البرامج والمناهج وفق رؤية وطنية تحافظ على الشخصية الوطنية وتواكب التطور العلمي والتكنولوجي.