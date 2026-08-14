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امل حمام سوسة يكشف عن تركيبة اطاره الفني بقيادة يوسف المويهبي

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Bookmark article    Publié le Vendredi 14 Août 2026 - 21:06 قراءة: 0 د, 21 ث
      
كشف امل حمام سوسة الصاعد حديثا الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عن تركيبة اطاره الفني بقيادة مدربه الاول الجديد يوسف المويهبي الذي خلف محمد علي نفخة المنسحب من منصبه مؤخرا.

ويتالف الاطار الفني العامل الى جانب المويهبي من اشرف حلاوة (مدرب مساعد) وبيرم عبود (مدرب حراس) وهيثم بن عثمان (معد بدني).

ويستهل فريق الامل سباق البطولة بالتباري خارج القواعد مع الاتحاد المنستيري يوم السبت 22 اوت الجاري.
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