أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه شتم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصفه بالـ"مجنون"، وذلك في مكالمة هاتفية مساء يوم الاثنين.وقال ترامب في المقابلة التي أجراها مع بودكاست "بود فورس وان" عبر موقه "نيويورك بوست": "حدث بالفعل. لم أكن غاضبا، لكنني كنت منزعجاً بعض الشيء من صراعه المستمر مع لبنان"، ووصفه بأنه بلا داع.وأضاف: "كما تعلم، قلت في مرحلة ما، بيبي، يجب علينا أن نوقف هذا".ورغم حديثه الحاد، حرص ترامب على التأكيد على أن علاقته الشخصية بنتنياهو لا تزال جيدة جدا، مشيرا إلى أن الخلاف كان محصورا في الموقف من الحرب.وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقة بين البلدين توترا واضحا بشأن إدارة الحرب على لبنان، حيث يسعى ترامب إلى خفض التصعيد، بينما يواجه نتنياهو ضغوطا داخلية لمواصلة العمليات العسكرية ضد "حزب الله".المصدر: "نيويورك بوست"