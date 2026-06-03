الشروع في جويلية القادم في توزيع القسط الأول من مشروع السكن الاجتماعي بالفجة

أكّد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، اليوم الأربعاء، في تصريح لصحفية "وات" بمنوبة، الشروع في جويلية القادم، في توزيع أولى الأقساط الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي " الرياض" بمنطقة الفجة من معتمدية المرناقية، وتحديدا المساكن الفردية وعددها 617 مسكنا لمستحقيها.وأوضح الزواري، لدى إعطائه إشارة انطلاق أشغال مشروعي الكراء المملّّك بالمرناقية، انه في اطار العمل على تسريع انجاز المشروع المنضوي ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، تم تجاوز اغلب الصعوبات المسجلة ومعالجة الإشكاليات المتعلقة، أساسا، بوضعية احدى شركات المقاولات بالمشروع التي استطاعت حلّ صعوباتها الداخلية ووعدت بتسليم الجزء الأول من المساكن ضمن القسط المخصص لها، على ان يتم انهاء بقية الأجزاء في الفترة القادمة وتسليم الأقساط تباعا حسب الجاهزية.وأضاف ان الوزارة حريصة على انهاء المساكن وفق المواصفات، وكذلك انهاء كل المكونات، ومنها المصاعد الكهربائية بالمساكن الجماعية والتأكد من اكتمال عمليات الربط بالشبكات العمومية من كهرباء وماء وغاز وجميع مكونات التهيئة الخارجية، ورفع كل اإاخلالات والنقائص التي قد تسجل، والتي يتم التأكيد عليها قبل عملية التسلّم الوقتي للمشروع.ولفت في ذات السياق، الى عرض القائمة الاسمية النهائية للمترشحين المنتفعين بالمساكن على لجنة القيادة الخاصة بالبرنامج، بعد المصادقة عليها من طرف اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي بولاية منوبة، وستشفع هذه المرحلة بالإعلان رسميا في الأسابيع القليلة القادمة على القائمة النهائية.ودعا النائب صابر الجلاصي (دائرة المرناقية - برج العامري) من جهته، في كلمة له عن المشروع ، الى ضرورة إحكام عملية متابعة المقاولات التي تشهد صعوبات، أثّرت مباشرة على سير انجاز المشروع، ومزيد التحقق من استيفاء المقاولين للمواصفات المطلوبة واستحثاث انجاز بقية الأقساط بالمساكن الجماعية خاصة، وعددها 930 مسكنا، والتي تنتظرها عشرات العائلات المحدودة الدخل بفارغ الصبر.يذكر أن المشروع يشمل إنجاز 1547 مسكنا اجتماعيا فرديا وجماعيا، بكلفة جملية تقدر بحوالي 97 مليون دينار بتمويل مشترك بين ميزانية الدولة والصندوق السعودي للتنمية، وقد تم قبول 5248 مطلبا يستجيب أصحابها للشروط وذلك من جملة 11 ألفا و102 مطلبا قُدم للانتفاع بالمشروع السكني المذكور.