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الصحة الكويتية: 63 حالة إصابة جراء الاعتداء الإيراني

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Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Juin 2026 - 17:44 قراءة: 0 د, 59 ث
      
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، اليوم الأربعاء، استقبال المستشفيات 63 مصابا في الاعتداء الإيراني على الكويت.

وقال السند في بيان: "نقوم باستنفار صحي شامل منذ الساعات الأولى للاعتداء الإيراني الغاشم على دولة الكويت، موضحاً أن المنظومة الصحية تواصل رفع جاهزيتها على مدار الساعة".


وأوضح أن الإصابات شملت المدنيين والعاملين في المطار والمسافرين، وتضمنت إصابات بالغة ومتوسطة وعددا من الحالات الحرجة، إضافة إلى حالات اختناق ناجمة عن الانفجارات.


وأشار إلى أنه تم إجراء 7 عمليات جراحية كبرى عاجلة للجرحى، لافتا إلى أنه جرى تفعيل خطط الطوارئ ورفع درجات الجاهزية في جميع المؤسسات الصحية، واستنفار الكوادر الطبية والتمريضية والفنية منذ الساعات الأولى للحادث.


وقال السند إن فرق الطوارئ الطبية و25 سيارة إسعاف تحركت إلى موقع الحدث في مطار الكويت الدولي لتنفيذ عمليات الفرز الميداني والإسعاف العاجل ونقل المصابين إلى المستشفيات، موضحا أنه تم توزيع الجرحى على المستشفيات وفق خطط الطوارئ الوطنية بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية والاستفادة المثلى من القدرات السريرية والتخصصية.

وكان مطار الكويت قد تعرض لهجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ باليستية صباح اليوم الأربعاء، وقالت وزارة الخارجية الكويتية إن الهجوم أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين، إضافة إلى أضرار جسيمة في منشآت المطار.

وندّدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان بالهجوم، واصفة إياه بأنه "نهج عدواني إيراني منظم".
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