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وزير الإقتصاد يؤكد إستعداد الوزارة لتوفير الإحاطة اللازمة لبرنامج العمل الإستراتيجي لشركة SAFRAN .

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Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Juin 2026 - 17:09 قراءة: 1 د, 2 ث
      
اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الإربعاء 03 ماى 2026 ب Walid El Ghoz مدير افريقيا والشرق الأوسط المكلف بالتنمية الدولية والعلاقات المؤسساتية بمجموعة SAFRAN الفرنسية الرائدة في صناعة مكونات الطائرات مرفوقا ب مهدي شلوقي مدير عام شركة SAFRAN TUNISIE.
وكانت المقابلة التي حضرها رئيس الديوان لطفي فرادي ومدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والمكلف بتسيير الهيئة التونسية للإستثمار جلال الطبيب، مناسبة قدم خلالها مسؤولو الشركة عرضا حول تطور نشاطها بتونس الى جانب برامج عملها وتوجهاتها الإستراتيجية للفترة 2027 -2030 .
و ثمن الوزير برنامج العمل الإستراتيجي للشركة للسنوات الثلاث القادمة بكافة عناصره ، مؤكدا على ما توليه الحكومة التونسية من إهتمام ودعم للاستثمار في القطاعات الواعدة وذات المحتوى التكنولوجي المرتفع لاسيما قطاع صناعة مكونات الطائرات.

كما جدد سمير عبد الحفيظ استعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار لتوفير الاحاطة الضرورية بما يساعد الشركة على تنفيذ خطتها الإستراتيجية للتوسيع والتطوير في أفضل الظروف.
وتجدر الإشارة الى ان لشركة SAFRAN TUNISIE ثلاثة مواقع انتاج بكل من سليمان وقرنبالية والظهاري توفر حاليا 3300 موطن شغل من بينهم قرابة 900 بين مهندسين واطارات تقنية ومسيرين .
وتتولى الشركة صناعة عديد المكونات والتجهيزات الخاصة بالطائرات من ذلك المقاعد و كوابل الاضاءة الداخلية والخارجية ونظم التهوئة وغيرها من المكونات عالية الدقة وهي مزود اساسي لأكثر من 200 حريف في 30 دولة في العالم.
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