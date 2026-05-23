نيويورك تايمز: واشنطن تهمّش نتنياهو وتستبعد إسرائيل من مفاوضاتها السرية مع إيران

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلّصت بشكل كبير دور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إدارة الحرب والمفاوضات المتعلقة بـإيران، معتبرة أن هذا التحول يمثل انتكاسة سياسية وأمنية لإسرائيل.ووفق الصحيفة الأمريكية، فإن نتنياهو كان، قبل الهجوم على إيران في 28 فيفري الماضي، شريكا أساسيا في النقاشات العسكرية مع ترامب، بل “يقود النقاش” حول سيناريو ضربة أمريكية إسرائيلية مشتركة ضد إيران، وسط اعتقاد بأن ذلك قد يؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني.غير أن المشهد تغيّر، بحسب التقرير، بعد أسابيع من الحرب، حيث أكدت مصادر دفاعية إسرائيلية أن إدارة ترامب “همّشت إسرائيل بالكامل” واستبعدت قادتها تقريبا من أي اطلاع مباشر على المفاوضات السرية الجارية بين واشنطن وطهران بشأن الهدنة.وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الإسرائيليين باتوا يعتمدون على قنوات غير مباشرة للحصول على المعلومات، سواء عبر اتصالات مع دبلوماسيين وقادة إقليميين أو من خلال مراقبة داخلية للتطورات في إيران.ورأت “نيويورك تايمز” أن انتقال نتنياهو من “قمرة القيادة إلى الدرجة الاقتصادية” في إدارة الملف الإيراني قد تكون له تداعيات سياسية كبرى داخل إسرائيل، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو لطالما قدّم نفسه للإسرائيليين باعتباره الشخصية الأقرب إلى ترامب، والقادر على التأثير في قراراته، مذكّرة بتصريحات سابقة له أكد فيها أنه يتحدث مع الرئيس الأمريكي “تقريبا كل يوم” وأنهما “يقرران معا”.ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه الاتصالات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى تفاهمات قد تنهي أشهرًا من التصعيد العسكري في المنطقة.