الحرس الثوري يعلن عبور 25 سفينة مضيق هرمز خلال الـ24 ساعة الماضية

Publié le Samedi 23 Mai 2026 - 11:59
      
أكد الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز تحت سيطرة قواته البحرية بالكامل وأن 25 سفينة عبرت المضيق تحت إشرافه خلال الـ24 ساعة الماضية.
ذكرت العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن "25 سفينة، شملت ناقلات نفط وسفن حاويات وسفنا تجارية أخرى، عبرت مضيق هرمز خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد حصولها على التصاريح اللازمة وبالتنسيق مع البحرية الإيرانية وتحت حماية أمنية منها".


وأشار البيان إلى أن "السيطرة الذكية على مضيق هرمز لا تزال تمارس بقوة من قبل القوات البحرية التابعة للحرس، وذلك على الرغم من عدم الاستقرار والأمن الذي خلفه عدوان الجيش الأمريكي الإرهابي في المضيق".
