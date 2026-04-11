ترامب يهدد الصين ويقول: لا يهم إن تم الاتفاق مع إيران أو لا.. نحن منتصرون في كل الأحوال

Publié le Samedi 11 Avril 2026 - 22:49
      
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران وربما لا، لكنه أكد أن الولايات المتحدة "منتصرة في كل الأحوال"، في تعليق على استمرار المحادثات بين الجانبين.

وأضاف ترامب للصحفيين إن واشنطن تخوض "محادثات معمقة" مع طهران، مشددا على أنه "لا فرق لديه" إذا تم التوصل إلى اتفاق، معتبرا أن الولايات المتحدة حققت أهدافها بالفعل.


وأشار إلى أن بلاده "انتصرت على البحرية الإيرانية"، قائلا إنه تم تدمير نحو 150 سفينة، في حين انتقد عدم تقديم حلف شمال الأطلسي (الناتو) الدعم لواشنطن خلال المواجهة.


وفي سياق متصل، أوضح الرئيس الأمريكي أن بلاده نشرت كاسحات ألغام في مضيق هرمز وتعمل على تمشيطه.

من جهة أخرى، حذر ترامب الصين من أنها "ستواجه مشاكل كبيرة" في حال أقدمت على شحن أسلحة إلى إيران.

ونقلت شبكة CNN عن مصادر استخباراتية أمريكية أن الصين تستعد لتسليم أنظمة دفاع جوي جديدة إلى إيران خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب المصادر، تشمل هذه الأنظمة صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف (مانباد)، والتي تعد تهديدا فعالا للطائرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.

في المقابل، نفت بكين هذه الاتهامات، حيث قال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن إن بلاده "لم تقدم أسلحة لأي طرف في النزاع"، واعتبر المعلومات المتداولة "غير صحيحة"، داعيا الولايات المتحدة إلى تجنب "الاتهامات غير المستندة إلى أدلة" والعمل على خفض التصعيد بدلا من تأجيجه.
